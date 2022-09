https://sputniknews.lat/20220902/venimos-a-ganar-la-paz-mexico-denuncia-en-la-onu-el-aumento-de-armas-de-eeuu-en-su-territorio-1130023321.html

"Venimos a ganar la paz": México denuncia en la ONU el aumento de armas de EEUU en su territorio

El Gobierno de México denunció ante las Naciones Unidas que armas de fuego fabricadas en otros países detonan violencia criminal en su territorio. 02.09.2022, Sputnik Mundo

"Las armas, ¿las fabricamos nosotros? No. Las drogas sintéticas, ¿las consumimos nosotros? No. Los muertos, ¿los ponemos nosotros? Lamentablemente sí", declaró la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, en la sede de la ONU en Nueva York.En el marco de la cumbre 2022 de jefes de la policía de las Naciones Unidas (UNCOPS2022, por sus siglas en inglés), la funcionaria de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México es país de paso en el trasiego de narcóticos ilegales hacia Estados Unidos."Somos país de paso, pero no productor, hay naciones que enfrentan un problema de salud pública por el consumo de estas sustancias", agregó Rodríguez.El presidente López Obrador recibió en 2018 un país golpeado por la violencia que desató la llamada guerra contra el narcotráfico ordenada en gobiernos anteriores, aseveró la funcionaria del gabinete federal del país latinoamericano.Rodríguez destacó que en Brooklyn, a unos kilómetros de la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se encuentra detenido el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, acusado de complicidad con el Cártel de Sinaloa.

