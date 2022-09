https://sputniknews.lat/20220903/el-gobernador-de-la-region-rusa-de-kursk-denuncia-bombardeo-de-kiev-contra-un-poblado-1130044955.html

El gobernador de la región rusa de Kursk denuncia bombardeo de Kiev contra un poblado

MOSCÚ (Sputnik) — La localidad fronteriza de Tiótkino, situada en la región rusa de Kursk, fue nuevamente bombardeada por las tropas de Ucrania, no se registró... 03.09.2022, Sputnik Mundo

"Hoy, alrededor de las 17.00 (hora local), las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardearon una vez más el poblado fronterizo de Tiótkino. En la zona de la calle Frunze se registraron al menos siete estallidos. Afortunadamente, no hubo heridos", destaca el informe.Starovoit indicó que tres viviendas del poblado sufrieron daños leves.Seis distritos de la región de Kursk limitan con la región ucraniana de Sumi. El distrito Glushkovski, y, en particular, el pueblo de Tiótkino, resulta blanco de los bombardeos por parte de Ucrania.En particular, el 19 de mayo, dos hombres que viven en la localidad resultaron víctimas de un bombardeo: uno murió y el segundo fue ingresado con heridas de metralla.

