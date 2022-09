https://sputniknews.lat/20220903/el-hombre-detenido-por-el-ataque-contra-vicepresidenta-argentina-podria-enfrentar-30-anos-de-1130035130.html

El hombre detenido por el ataque contra vicepresidenta argentina podría enfrentar 30 años de prisión

El hombre detenido por el ataque contra vicepresidenta argentina podría enfrentar 30 años de prisión

BUENOS AIRES (Sputnik) — Fernando Andrés Sabag Montiel, el hombre de 35 años detenido por el intento de homicidio de la vicepresidenta argentina, Cristina... 03.09.2022

américa latina

argentina

intento de asesinato de cristina fernández

Garizoain explicó que en Argentina el delito de magnicidio no está tipificado como tal, por lo que el hecho es investigado como homicidio en grado de tentativa con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso, según lo establece el artículo 80 del Código Penal en su inciso 2.A ello se suma que el delito es realizado en concurso real de arma de fuego, según lo establece el artículo 189 bis, inciso 2, tercer párrafo.Además, la pena se podría agravar un tercio, en su mínimo y en su máximo, por cometer el delito con "violencia o intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego", según el artículo 41 bis del Código Penal.Garizoain aclaró que entre atenuantes y agravantes y dependiendo de lo que determine la investigación la pena podría rondar entre los 15 y 30 años.Por otra parte, explicó que si bien el detenido nació en Brasil, también cuenta con nacionalidad argentina."Vamos a suponer que le den 20 años de prisión. A la mitad de la condena puede pedir irse a su país, o sea, ser deportado", dijo.Como consecuencia, agregó, se le va a revocar la ciudadanía y no podrá volver a Argentina."En este caso, indudablemente va a ser de por vida. No va a poder volver nunca más al país", opinó Garizoain, del estudio Torres & Abogados.La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo tomaron el 2 de septiembre una treintena de testimonios, entre los que se destaca el de la propia expresidenta Fernández.Según medios locales, el agresor está apto para declarar de acuerdo a las conclusiones de pericias psicológicas a las que fue sometido.De acuerdo a fuentes que hablaron con el medio, el joven "está ubicado en tiempo y espacio", por lo que su defensa no podría alegar que es inimputable.Infobae dijo también que continuaban las pericias a la pistola Bersa calibre 380 milímetros que utilizó el hombre al acercarse a la vicepresidenta mientras ella saludaba a sus simpatizantes afuera de su casa.De acuerdo con el presidente Alberto Fernández, el arma, que contenía cinco balas en el cargador, no se disparó, a pesar de haber sido gatillada.Según medios locales, el atacante cuenta con antecedentes por portación de armas que le valieron una detención en 2021.

