Ex-FARC obtienen electricidad y agua gracias a la energía solar en Colombia

Ex-FARC obtienen electricidad y agua gracias a la energía solar en Colombia

03.09.2022

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas guerrillas de las FARC (2016), uno de los puntos más álgidos, además del sometimiento a la justicia restaurativa, fue el de las zonas en las que los guerrilleros desmovilizados iban a llevar a cabo su proceso de adaptación a la vida civil.Así nacieron los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), lugares en los que además se empezaron a desarrollar proyectos productivos y anteriormente conocidas como Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN).En total, el Gobierno colombiano creó 24 ETCR en 13 de los 32 departamentos, regiones altamente afectadas por el conflicto armado. Y una de estas fue en La Macarena, en el ombligo del país, una zona reconocida por su belleza natural, por Caño Cristales, el río de los siete colores, y, claro, por haber sido el fortín de las extintas FARC durante muchos años.Pasar de la vida guerrillera a la civil implicaba resolver necesidades como el agua potable, la electricidad, cómo cocinar de una forma que no fuera a través de la leña."El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) abrió una convocatoria para llevar a cabo un proyecto energético en La Macarena. Con la Universidad Nacional aplicamos y nos ganamos el derecho a ejecutarlo". Las palabras son de Eduardo Mojica, ingeniero y profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien coordinó la instalación de paneles solares para darle energía a una bomba de extracción y así lograr que los reinsertados tuvieran agua potable en sus viviendas.Si bien el proyecto se consolidó bajo el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), la llegada de Iván Duque a la Presidencia (2018-2022) cambió las condiciones, sobre todo de seguridad, por lo que la misma población le pidió a los ingenieros que existiera la posibilidad de tomar este sistema y llevarlo a cualquier parte en caso de que tuvieran que desalojar el territorio."No estaba pensando de esa manera, pero hicimos los estudios y diseñamos todo para que fuera portable, desde los paneles hasta las baterías en las que se almacena la energía", explicó Mojica a Sputnik.Energía solar y capacitaciónDurante más de un año, tiempo que se prolongó por culpa de la pandemia del COVID-19, Mojica y sus estudiantes crearon una estructura modular eficiente para cada hogar."Los paneles toman la energía del sol y la transforman en energía eléctrica. Después viene el proceso con los inversores, que se encargan de convertirla, pues en los hogares usamos corriente alterna y no directa, y por último las baterías para el almacenamiento. La conexión es muy sencilla, tal cual con los equipos de sonidos de antes: el cable amarillo a la toma amarilla, la roja a la roja y así", detalló el ingeniero.Antes de poder implementar este sistema, cuando ya se contaba con los diseños, un equipo de campo estuvo en la zona para tomar muestras solares y de radiación para hacer los perfiles de eficiencia de los paneles. Es decir, ver si la energía solar era constante y, en caso de disminuir en temporadas de lluvias, tener una solución para un almacenamiento más prolongado."En Colombia hay regiones en las que la radiación es constante todo el año, pero en otras no. Era un análisis que teníamos que hacer. Miramos los registros y trabajamos en lograr que las baterías, si había días que no recibían la misma cantidad de energía, no se descargaran porque luego no habría cómo cargarlas", explicó.Ya con esta proyección, el equipo de ingenieros civiles hicieron las mediciones entre los puntos de agua y las casas y se concertó el diseño de la bomba y el abastecimiento eléctrico de la misma para transportar el líquido. Seis meses duró este trabajo mientras que, de manera simultánea, un equipo de sociólogos capacitaba a la población sobre lo que estaba sucediendo.El coronavirus atrasó todo, pues en un punto en el que la pandemia estaba en pico, no fue posible conseguir los materiales. "Las empresas de distribución estaban cerradas, todo el país en cuarentena. Luego de unos meses quietos, conseguimos una distribuidora que nos ayudó con las materias primas y pudimos retomar".Los paneles se instalaron en los techos de 60 casas y desde allí no solo se generó energía para la bomba que extrae el agua de las profundidades, sino la necesaria para el consumo en los hogares.

