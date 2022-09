https://sputniknews.lat/20220904/chilenos-agradecen-medida-que-les-permitio-llegar-caminando-a-votar-al-plebiscito-1130067482.html

Chilenos agradecen medida que les permitió llegar caminando a votar al plebiscito

SANTIAGO (Sputnik) — En masa salieron los chilenos para participar del plebiscito que somete a consulta la propuesta que durante un año redactó la Convención... 04.09.2022

La jornada electoral comenzó a las 08:00 horas (12:00 GMT) con la apertura oficial de las mesas de votación y culminará con el cierre de estas a las 18:00 horas (22:00 GMT). El Servicio Electoral (Servel) abrió un total de 2.914 locales de votación a nivel nacional y 116 en el extranjero.A pesar de que el invierno no acaba, los pantalones cortos y las camisetas abundaron en esta jornada, pues los termómetros se elevaron hasta los 27 grados en Santiago. Aunque el calor en algunos momentos se tornó difícil de soportar, sobre todo con poca sombra en las largas esperas de las filas para entrar a los locales de votación, en general las personas estaban contentas. La razón: la correcta implementación de la medida de georreferenciación electoral.En esta elección se aplicó una reforma aprobada por el Congreso que obligó al Servel a designar a cada elector el local más cercano a su domicilio, a través de un sistema de georreferenciación. Esto permitió que muchos chilenos pudiesen llegar caminando a emitir su derecho a sufragio."Sí, es muy bueno porque me pude venir caminando desde mi casa y me demoré menos de cinco minutos", dijo Camilo Arias a la Agencia Sputnik, quien sufragó en la comuna de Ñuñoa, en la zona oriente de la capital. "Esta es una medida que debió ser implementada hace años, ya que, como se ve, no era difícil de hacer y permite que mucha más gente participe", añadió el joven.Amaranta Peredo, quien también votó en la misma comuna, celebró el nuevo sistema de designación de locales. La mujer llegó con su bebé en coche al local. "Antes me tocaba votar más lejos y generalmente tenía que pedirle a alguien que se quedara cuidando a mi hija, porque es difícil movilizarme con ella en locomoción colectiva", contó a esta agencia.El reloj infernalUn extraño e inesperado percance vivieron muchos chilenos este 4 de agosto con sus relojes. Para este día estaba programado un cambio de hora por el fin del horario de invierno, pero para evitar confusiones o situaciones indeseables, el Gobierno del presidente Gabriel Boric decidió postergar la medida para la próxima semana.Los más aplicados se preocuparon de configurar sus celulares para evitar el cambio automático, pero ni ellos se salvaron. Algunas compañías telefónicas modificaron la hora de sus clientes durante la madrugada. "Puse la alarma a las 07:30 para venir a votar temprano, pero me sonó a las 06:30", se quejó con somnolencia Peredo."No te confundas. Si tus dispositivos cambiaron la hora, ten en consideración que el cambio de horario será el próximo 10 de septiembre", publicó el Gobierno de Chile en Twitter.En la misma red social, la Subsecretaría de Comunicaciones redactó: "¿Despertaste y se cambió la hora de tus dispositivos? ¿No sabes qué hora es? Recuerda revisar la hora real en horaoficial.cl".Lo que sí funcionó bien fue el inédito plan de coordinación entre Gendarmería, el Servel y el Gobierno que permitió, por primera vez, que pudieran votar las personas privadas de libertad desde las cárceles.Durante décadas, las organizaciones pro derechos humanos protestaron para poder garantizar que aquellos presos con condenas menores no perdieran su derecho a sufragio y, este domingo, el Servel logró instalar mesas de votación al interior de los penales.También tuvo buena evaluación el funcionamiento del transporte público que, en otras elecciones, había sido muy criticado por la falta de buses y la poca frecuencia. "El sistema de transportes Red Metropolitana de Movilidad funciona de manera óptima. Son cerca de cinco mil buses operando. La frecuencia en trenes es muy alta también. Y en regiones seguimos monitoreando", redactó en Twitter el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz.El presidente del Servel, Andrés Tagle, pronosticó esta semana que la votación del plebiscito tendrá una participación histórica, debido a la medida de voto obligatorio que se implementó para este sufragio y estimó que la tendencia del resultado será evidente unas dos horas tras el cierre de las urnas.

