Foro Económico Oriental: así será el principal evento empresarial de Rusia

Foro Económico Oriental: así será el principal evento empresarial de Rusia

El foro se celebrará este año entre el 5 y el 8 de septiembre en Vladivostok (Rusia), su sede habitual. Como es tradición, el presidente ruso Vladímir Putin... 04.09.2022, Sputnik Mundo

El 5 de septiembre arranca en Rusia el Foro Económico Oriental, la séptima edición desde que el presidente ruso Vladímir Putin lo creara en 2015. En 2020 debido a la pandemia el Foro se suspendió.El foro de este año durará cuatro días en lugar de tres y estará dedicado a una agenda totalmente nueva: la aparición del mundo multipolar y sus efectos en la cooperación empresarial global entre los países.Históricamente, el foro ha atraído a funcionarios y líderes empresariales de todo el mundo y ha mantenido su popularidad a lo largo de los años. El primer foro tuvo lugar en septiembre de 2015 y contó con la asistencia de 2.500 visitantes de 32 países. Con la excepción del evento en el 2021, el número de invitados ha crecido a lo largo de los años. En su punto álgido, en 2019, el Foro acogió a 8.500 personas de 65 países.Presentaciones, discursos y acuerdos multimillonariosEl Foro Económico Oriental, uno de los mayores foros empresariales de Rusia, celebra una serie de conferencias magistrales, discursos, presentaciones y sesiones, celebradas por funcionarios rusos, así como por empresas y expertos de otros países. La mayoría de los foros se centran en las perspectivas económicas de las regiones orientales de Rusia y en las posibilidades de cooperación con empresas extranjeras, sobre todo de la región de Asia-Pacífico, para liberar el potencial de la región.El Foro se convirtió en una importante plataforma para la firma de acuerdos entre empresas, tanto grandes como pequeñas, para el desarrollo conjunto de proyectos. El volumen de estos acuerdos ha crecido a lo largo de los años: lo que comenzó con 21.500 millones de dólares en acuerdos en 2015 saltó a 59.800 millones de dólares en el 2021, y eso es solo el volumen de acuerdos empresariales cuyos valores se revelaron públicamente.Invitados de alto nivelAl foro acuden habitualmente no solo funcionarios y ministros de otros países, sino también líderes extranjeros: el ex primer ministro japonés Shinzo Abe asistió a todos los Foros entre 2016 y 2019, los presidentes de Corea del Sur visitaron el foro en dos ocasiones, y el presidente de Mongolia, Jaltmaagiin Battulga, se convirtió en un invitado frecuente del evento. El presidente chino Xi Jinping, así como los primeros ministros de la India, Narendra Modi, y Malasia, Mahathir Mohamad, también visitaron el Foro en Vladivostok en varios años.El presidente ruso Vladímir Putin ha asistido a todas las ediciones del Foro que se han celebrado, y la séptima de 2022 no será una excepción. El mandatario ruso pronunciará su discurso en la sesión plenaria del Foro Económico Oriental el 7 de septiembre. Los temas principales de su discurso serán los procesos que tienen lugar en todo el mundo, así como el desarrollo del Extremo Oriente ruso, reveló el portavoz presidencial Dmitri Peskov.Programas de entretenimientoAdemás de acoger a invitados de alto nivel y negociaciones comerciales por valor de miles de millones de dólares, el Foro propone a sus invitados diversos programas culturales y deportivos. El famoso Teatro Mariinski de Rusia pone en escena cada año conciertos, óperas y otros espectáculos para los asistentes. Desde 2016, el Foro celebra una regata casi todos los años, así como un Torneo Internacional de Judo.Los invitados también tuvieron la oportunidad de asistir a festivales de folclore nacional, visitar exposiciones del Museo del Hermitage y presenciar espectáculos acuáticos por la noche.

