Línea dura con Rusia, separación con la UE y tensiones con EEUU: ¿qué se puede esperar de Liz Truss?

Los sondeos de opinión muestran que la ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, va por delante del excanciller de la Hacienda, Rishi Sunak. Los miembros del... 04.09.2022, Sputnik Mundo

Es poco probable que Liz Truss se desvíe mucho de la política del Gobierno de Boris Johnson si asume el cargo de primera ministra la próxima semana.Truss, la actual ministra de Asuntos Exteriores, es la gran favorita para derrotar al excanciller de Hacienda, Rishi Sunak, en la contienda por el liderazgo del Partido Conservador y suceder a Johnson como primer ministro el 5 de septiembre.Pero su rival, Rishi Sunak, ha atacado a Truss por sus planes de revertir su aumento del impuesto de sociedades del 19% al 25%, que entrará en vigor el próximo mes de abril, junto con otros recortes fiscales propuestos que suman unos 30.000 millones de libras como solución a la crisis energética que podría llevar a millones de hogares a la pobreza energética este invierno.Rusia y UcraniaAlistair Jones, profesor asociado de política en la Universidad De Montfort de Leicester, predijo que Truss no rompería con la UE y sus aliados de la OTAN, dominados por Estados Unidos, sobre el conflicto ucraniano, y que seguiría armando a Ucrania."Lo mismo ocurrirá con la relación con Rusia. No habrá ningún cambio", añadió Jones. "Así que un gobierno de Liz Truss seguirá apoyando al régimen ucraniano, enviando armas y otros equipos y otras tecnologías a Ucrania en la lucha contra Rusia".Mark Garnett, profesor de política en la Universidad de Lancaster, dijo que Truss probablemente seguiría una línea similar a la del primer ministro saliente, y si acaso, sería más hostil a Rusia que su predecesor."Después de todo, fue secretaria de Asuntos Exteriores en el gobierno de Johnson y gran parte de su apoyo dentro del Partido Conservador proviene de personas que estaban de acuerdo con el enfoque de Johnson", dijo Garnett."Esto significa que no habrá ningún cambio en la postura del Reino Unido hacia Rusia. En todo caso, Truss podría ser más hostil en su retórica que Johnson".Vecinos europeosGarnett subrayó que para ganarse el apoyo de los miembros ordinarios del partido, Truss tiene que trabajar duro para deshacerse del estigma "Remainer" como uno de los que se opusieron al voto del referéndum de 2016 para salir de la Unión Europea (UE).Tiene que ser "cuidadosa para evitar dar la impresión de que considera a la UE como el aliado y socio comercial más importante del Reino Unido", dijo Garnett, señalando su reciente comentario público de que el "jurado no ha decidido aún" sobre si el presidente francés Emanuel Macron era un verdadero aliado del Reino Unido."Sus comentarios sobre Macron fueron aplaudidos por sus partidarios, incluso si algunos miembros de su partido los consideraron desacertados", dijo.Jones advirtió que la hoguera de burocracia pos-Brexit podría significar ataques a los derechos y beneficios laborales, especulando que la paga legal de vacaciones, la licencia de maternidad y las regulaciones de salud y seguridad en el lugar de trabajo podrían ser abolidas.El ministro para las Oportunidades del Brexit, Jacob Rees-Mogg, ha propuesto una "cláusula de caducidad" de cinco años para las regulaciones de la UE que el Reino Unido ha conservado, pero no está claro qué ley el Gobierno querrá sustituir en especie antes de esa fecha de caducidad."Truss es inflexible a que vamos a ver una mayor separación entre el Reino Unido y la UE", dijo Jones. "Ya hay planes de divergencia normativa y ella se compromete a impulsarlos lo más rápido posible".Tensiones transatlánticasLa "relación especial" entre Londres y Washington se vería sometida a tensiones bajo un gobierno de Truss, argumentó Garnett.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se considera irlandés-estadounidense, también se opuso al Brexit. Biden y otros políticos estadounidenses han advertido al Reino Unido de que no debe invocar el artículo 16 del Protocolo de Irlanda del Norte del acuerdo de retirada de 2020 para poner fin a los controles aduaneros de las mercancías que se trasladan del continente.No hay alternativa al 'Tax and Spend'En cuanto a la política interior, Garnett dijo que las promesas de Truss durante la campaña se dirigían a los miembros del Partido Conservador que estaban enfadados por las subidas de Sunak en la Seguridad Social y el impuesto de sociedades para pagar el plan de cierre COVID-19 y para eliminar el retraso en el Servicio Nacional de Salud (NHS).Truss no ha dado detalles sobre cómo abordará la crisis del coste de la vida, provocada por las sanciones de Occidente a Rusia por su operación militar especial en Ucrania.Los medios de comunicación británicos se han dedicado a especular, incluso sobre las afirmaciones de que se planea reducir el 5% del 20% del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de la mayoría de los productos. Ambos candidatos han propuesto eliminar el IVA del 5 por ciento en las facturas de energía de los hogares."Intentará utilizar los recortes fiscales de forma que ofrezcan una ayuda directa a las personas afectadas por la crisis del coste de la vida, en particular, bajando el impuesto sobre el combustible doméstico", dijo, pero una vez en el cargo, "cabe esperar que cambie sus prioridades en respuesta a las crecientes dificultades económicas".Aunque la mayoría de los economistas están de acuerdo con las críticas de Sunak a las políticas de Truss, añade, "parece probable que, una vez que haya conseguido los votos necesarios de los miembros conservadores, se vea obligada a adoptar el enfoque de Sunak".

reino unido

