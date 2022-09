Más políticas de Boris Johnson y planes de Tatcher: ¿Cómo sería un Gobierno liderado por Sunak?

https://sputniknews.lat/20220904/mas-politicas-de-boris-johnson-y-planes-de-tatcher-como-seria-un-gobierno-liderado-por-sunak-1130064954.html

La campaña de Rishi Sunak para ser elegido líder del Partido Conservador y primer ministro británico se ha visto perjudicada por su imagen de canciller del... 04.09.2022, Sputnik Mundo

El aspirante al liderazgo de los conservadores, Rishi Sunak, podría rebajar la tensión con Moscú como salida a la crisis energética, según un académico británico.En las encuestas de opinión de los miembros del Partido Conservador el excanciller del Tesoro está por detrás de la secretaria de Asuntos Exteriores, Liz Truss. El 5 de septiembre se anunciará el próximo líder del partido y primer ministro.Pero la carrera aún no se ha iniciado, y los conservadores de base tienen la opción de cambiar su voto en línea si sienten "remordimientos del comprador" después de enviar su voto por correo.¿Cómo sería Sunak como primer ministro del Reino Unido?Mark Garnett, profesor de política en la Universidad de Lancaster, dijo que si Sunak sucede a su antiguo jefe Johnson en Downing Street, "es probable que siga una línea pragmática en la política exterior".El embargo británico a las importaciones energéticas rusas en represalia por la operación militar especial de Moscú en Ucrania ha alimentado una inflación no vista desde la década de 1970, que ya supera el 10% y se prevé que llegue a ser casi el doble.La crisis del coste de la vida ha desencadenado huelgas en numerosos sectores y profesiones, y fue uno de los factores de la dimisión del primer ministro Boris Johnson en julio.A diferencia de Truss, Sunak hizo campaña a favor del Leave en el referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, más conocido como el Brexit.Pero en opinión del académico, Sunak también adoptaría una "línea retórica más suave" hacia la UE, la mayoría de cuyos estados miembros son también aliados del Reino Unido en el marco de la OTAN."Probablemente trabajaría en silencio para mejorar las relaciones con EEUU, evitando los puntos de desacuerdo [como Irlanda del Norte] a menos que se vea obligado a adoptar una posición provocativa", dijo Garnett.Impuestos y gastosEl profesor también señaló que, aunque Sunak, como la mayoría de los tories, estaba ideológicamente comprometido con impuestos bajos, aceptaba la necesidad de aumentar el de la seguridad social y el impuesto de sociedades para pagar los costes del cierre del COVID-19.Sunak ha atacado a Truss por sus planes de revertir su aumento del impuesto de sociedades del 19% al 25%, junto con otros recortes fiscales propuestos que suman unos 30.000 millones (34.420 millones de dólares) de libras, como solución a la crisis energética que podría llevar a millones de hogares a la pobreza energética este invierno.Sunak subió el impuesto de sociedades, junto con la seguridad social británica, para ayudar a pagar unos 400.000 millones (458.990 millones de dólares) de libras de deuda acumulada durante la pandemia del COVID-19 y para ayudar al Servicio Nacional de Salud (NHS) a resolver el consiguiente retraso de casos no urgentes. Ha dicho que, si es elegido líder, solo volverá a bajar esos impuestos "cuando hayamos controlado la inflación".Pero este año también ha anunciado ayudas multimillonarias a los hogares para ayudarles a pagar las facturas de la energía, que se pagarán con sus propios impuestos futuros y con un "impuesto inesperado" a los productores de petróleo y gas, que siguen obteniendo beneficios sin precedentes mientras los precios del mercado mundial se disparan.Sunak ha prometido reducir el tipo básico del impuesto sobre la renta, que actualmente se aplica al 20% de los ingresos entre 12.570 y 50.270 libras (14.420 y 57.680 de dólares respectivamente), en un punto porcentual en 2023 y otros tres puntos para las próximas elecciones.Aunque el electorado en su conjunto podría aceptar ese argumento, la mayoría de los miembros del Partido Conservador que elegirán al próximo primer ministro son hostiles a las políticas de impuestos y gastos."Sunak demostró durante la pandemia que [a diferencia de Truss] es un solucionador de problemas más que un ideólogo", subrayó Garnett, pero señaló que, de ganar, el excanciller se enfrentaría al panorama económico más sombrío desde 1945.Dijo que es probable que la inflación siga siendo un problema hasta las próximas elecciones generales, que deben celebrarse antes del 28 de enero de 2025."Sin embargo, mientras los británicos habrán sufrido una caída en su nivel de vida, como hombre rico a Sunak le resultaría difícil convencer a los votantes de que la situación está afectando a su propio estilo de vida".¿De vuelta al gran Gobierno?Alistair Jones, profesor asociado de Política en la Universidad de Montfort de Leicester, dijo que todavía hay muchos conservadores "de una sola nación" que recuerdan la época anterior a Margaret Thatcher. Creen que "un Estado pequeño, con pocos impuestos y poco gasto no son valores conservadores", y que "el Estado tiene la obligación de ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad"."Para muchos conservadores tradicionales, esos son realmente valores conservadores, no los valores neoliberales que propugnaba Thatcher, que Sunak y Truss quieren llevar aún más lejos", dijo Jones.El profesor reconoció que Sunak se ha ganado la reputación de "canciller de altos impuestos".La estrategia de Sunak se remonta a la austeridad de los años setenta y ochenta, según el académico, y se basa en persuadir a los sindicatos para que acepten subidas salariales por debajo de la inflación, recortando el gasto público y confiando en el libre mercado para recuperar la economía.En lo que podría ser un intento de limitar el gasto público y evitar que el aumento de los salarios se sume a la inflación, Sunak ha dicho que los acuerdos salariales del sector público deberían ser decididos por organismos independientes de revisión salarial.Sin embargo, Jones subrayó que las economías han cambiado "notablemente" desde los años setenta, argumentando que "puede ser que esa perspectiva presentada por Sunak sea en realidad inexacta y que el gasto a corto plazo para estabilizar la economía y permitir a la gente llegar a fin de mes sea en realidad algo bueno".

