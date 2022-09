https://sputniknews.lat/20220905/argentina-nueva-detencion-telefono-reseteado-y-mas-dudas-tras-el-atentado-a-la-vicepresidenta-1130104869.html

Fue detenida la novia del sospechoso del intento de asesinato a Cristina Fernández. En otro orden, abordamos en Chile el día después al triunfo del "Rechazo" a la Constitución. Estas y más noticias en 'En órbita'.

Argentina: nueva detención, teléfono reseteado y más dudas tras el atentado a la vicepresidenta Argentina: nueva detención, teléfono reseteado y más dudas tras el atentado a la vicepresidenta

La Justicia investiga los motivos por los cuales el teléfono móvil del detenido que intentó matar con un arma de fuego a la vicepresidenta, Cristina Fernández, llegó formateado de fábrica a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo esperaban por la extracción de datos para entender con quién se comunicó antes del hecho y conocer sus redes.Pese a las críticas que generó el episodio en filas del oficialismo, desde la Justicia entienden que existe la posibilidad de recuperar la información.El teléfono del agresor, Fernando Sabag, es una prueba importante en una causa en la cual, desde un primer momento, se identificó al atacante y su arma.En tanto, la jueza evalúa la hipótesis de que Sabag no haya actuado solo, sino como parte de un grupo de personas que lo rodeaba.La Policía detuvo a Brenda Uliarte, pareja de Sabag, quien convivía con él y estuvo en la esquina de la casa de la vicemandataria cuando ocurrió el ataque.La joven había negado su relación con el atentado, dijo no saber que su pareja guardaba balas y desmintió ser su novia. Incluso afirmó que la pistola utilizada "era de agua".El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmó que tras el intento de atentado ofreció su renuncia al presidente Alberto Fernández, quien no la aceptó.Burdman sostuvo que, pese a lo ocurrido, "los protocolos se han cumplido" por parte de la Policía Federal. A criterio del analista, no es justo poner el énfasis en los posibles errores del operativo de seguridad.El entrevistado se refirió al clima social y político después del intento de magnicidio contra Cristina Fernández."Las primeras reacciones, desde la oposición, fueron moderadoras, con prudencia y en solidaridad con la vicepresidenta y condenando la violencia política. Se puso un límite contra la radicalización de la retórica, que en Argentina es mucho más fuerte de lo que debería ser", opinó Burdman.Sin embargo, a criterio del analista, "a medida que transcurren los días la política vuelve a su formato habitual, en relación con esta polarización tan propia de esta época".En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el día después en Chile tras el triunfo del "Rechazo" a la propuesta de nueva Constitución. Conversamos con José Viacava, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile; y con Alejandra Flores Carlos, exconstituyente y miembro del pueblo aymara, quien atribuyó la derrota a una feroz "campaña de desinformación".Por otra parte, nos referimos a la designación de Liz Truss como la sustituta de Boris Johnson, quien asumirá como primera ministra de Reino Unido tras su triunfo en la votación de miembros del oficialista partido Conservador.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

