"Chile quiere un cambio, el punto es la forma"

El rechazo a la nueva Constitución hace rever el tipo de cambio para el país sudamericano.

El amplio rechazo al texto de la nueva Carta Magna, por un 61,90% de los votos este domingo 4 de septiembre, puso a Chile en el camino de un nuevo proceso constitucional que el presidente Gabriel Boric deberá acordar con el Congreso, las fuerzas políticas y la sociedad civil.Si bien la redacción del documento llevó más de un año de trabajo y la mayor parte de los artículos están vinculados a las demandas que surgieron desde las calles durante el estallido social de 2019, la propuesta no convenció a los chilenos.Hace dos años, en octubre de 2020, casi un 80% de los electores votó a favor de cambiar la Constitución y a hacerlo a través de una Convención."Pensar que Chile no quiere cambiar su Constitución es un error", dijo a Telescopioel analista chileno Daniel Grimaldi, Doctor en Estudios Políticos, Conflicto y Cambio Social de la Fundación Chile 21."La izquierda quiere un cambio, la ciudadanía también y la derecha en cierta medida está a consciente que no podemos avanzar con el régimen constitucional que tenemos. Chile quiere un cambio y el punto es de qué forma", agregó Grimaldi.Factores como la desinformación y la divulgación de noticias falsas por parte de los opositores al texto, relacionadas con los privilegios de los pueblos originarios, la propiedad privada y el aborto, entre otros temas, influyeron, según varios constituyentes, en el resultado de la consulta popular.También hay quienes destacan las dificultades de comunicación por parte de los impulsores al cambio a la hora de explicar a la ciudadanía lo que se proponía.A criterio de Grimaldi, "en lugar de hablar de las bondades del texto se lanzó un documento borrador, algo inédito y susceptible a tener críticas. Eso calentó el clima político y cuando eso pasa sale lo peor de los seres humanos".Consultado sobre el impacto del resultado del plebiscito en el gobierno de Boric, el analista sostuvo que "fue un error ligar tan estrechamente su función al desarrollo de la Convención"."Al estar el Gobierno tan cercano a la opción Apruebo, termina teniendo un efecto también en la gente", sostuvo el entrevistado.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

