El presidente de México celebra que Chile dirima sus diferencias políticas en las urnas

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró la solución de las controversias políticas por la vía electoral... 05.09.2022, Sputnik Mundo

Al mismo tiempo, López Obrador volvió a condenar el intento de homicidio contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de ese país sudamericano (2007-2015)."Esto que sucedió en Argentina, fue muy lamentable, se salvó Cristina de milagro, pero ese no puede ser el camino", prosiguió el gobernante.Comentó además que el incidente ocurrido en Buenos Aires generó condenas de todos los líderes políticos.Los chilenos dijeron "no" a la propuesta de nueva Constitución que durante un año redactó una Convención Constitucional, y lo hicieron con un porcentaje apabullante: 61% de los votantes optó por el Rechazo al texto.En Argentina, el presidente Alberto Fernández señaló que el 2 de septiembre que fue detenido el hombre que intentó matar a la vicepresidenta cuando llegaba a su casa en la noche del 1 de septiembre, pero el arma que contenía cinco balas no disparó, a pesar de haber sido gatillada.

