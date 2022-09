https://sputniknews.lat/20220905/la-carta-magna-de-la-dictadura-seguira-vigente-chile-rechazo-la-propuesta-de-nueva-constitucion-1130074086.html

La Carta Magna de la dictadura seguirá vigente: Chile rechazó la propuesta de nueva constitución

Durante la jornada de este 4 de septiembre, los chilenos decidieron rechazar la propuesta constitucional elaborada por la Convención Constitucional. Según informó el Servicio Electoral, Con el 98,4% de las mesas escrutadas, el Rechazo obtuvo el 61,90% de las preferencias, lo que equivale a 7.768.020 votos.. Tras estos resultados, la Constitución de 1980, elaborada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973 - 1990), continuará rigiendo.Cabe señalar que el proceso constituyente se inició el 15 de noviembre de 2019 cuando los partidos políticos chilenos decidieron darle una salida institucional a la grave crisis social y de gobernabilidad que vivía el país desde hace un mes como resultado del estallido social contra el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014, 2018-2022).El acuerdo consistía en la realización de un plebiscito para que la ciudadanía eligiera si quería cambiar la actual Constitución y bajo qué modalidad: una Convención Constituyente o una Convención Mixta. En el plebiscito que se desarrolló el 25 de octubre de 2020, la opción Apruebo a una nueva Constitución obtuvo el 78,27% de las preferencias, mientras que la opción Convención Constitucional, como órgano encargado de redactarla, fue la vencedora con el 78,99% de los votos.La Convención Constituyente se instaló el 4 de julio de 2021 y, tras 12 meses exactos de trabajo, presentó al país una propuesta de constitución que fue sometida a plebiscito este 4 de septiembre.Sin embargo, dos años después de esa abrumadora mayoría, el pueblo chileno decidió rechazar con más del 60% de los sufragios la propuesta elaborada por los 154 convencionales.'El 'Rechazo' ha ganado. Se ha impuesto de manera clara y rotunda en nuestro país. Porque los chilenos, no cabe duda, quieren una nueva Constitución, pero quieren una Constitución que nos convoque a todas y a todos. Una buena nueva Constitución, como dijimos tantas veces”, complementó.¿Qué viene ahora?La reforma constitucional realizada en 2019 señalaba que si el país decidía rechazar la propuesta de nueva constitución, la Carta Magna actual, y que fue elaborada por la dictadura, seguiría vigente.Cabe precisar que el 11 de septiembre de 1973 las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile llevaron a cabo un golpe de Estado contra el presidente democráticamente elegido, el socialista Salvador Allende (1970 -1973).Ya instalada en el edificio Diego Portales, la Junta Militar, mediante los Decretos Leyes Nº 1, N° 128 y N° 788, se atribuyó el poder constituyente y eliminó la Constitución de 1925 y el sistema institucional que la acompañaba.13 días después del bombardeo al Palacio de La Moneda y mientras las Fuerzas Armadas perseguían, torturaban y asesinaban a adherentes del caído Gobierno, la Comisión de Estudios de la nueva Constitución Política del Estado, se reunía para plasmar en la carta magna los ideales e intereses del nuevo poder fáctico. Esta instancia fue integrada por miembros de exclusiva confianza de la dictadura cívico-militar.Tras conocer los resultados, la diputada y vocera del comando Aprueba x Chile, Karol Cariola afirmó que el resultado de la elección no termina con el proceso constituyente y expresó que se seguirá buscando trabajar por una nueva constitución.En esa misma línea, la expresidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, señaló que "valoramos la democracia. Esperamos que la clase política esté a la altura del desafío de dar respuesta a las demandas del pueblo, recuperando el sentido del bien común. Estoy en paz. Las transformaciones sociales no se detienen y las impulsamos día a día desde los territorios".Las declaraciones de BoricTras conocer los resultado, el presidente Gabriel Boric señaló que "hoy ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de manera fuerte y clara, nos ha entregados dos mensajes: el primero es que quiere y valora su democracia, que confía en ella para superar las diferencias y avanzar y eso lo confirma este proceso electoral que ha tenido la mayor convocatoria de ciudadanos y ciudadanas en las urnas en toda nuestra historia".Tras eso, el presidente señaló que este lunes 5 de septiembre hablará con los presidentes de la Cámara de Diputadas y Diputados para ver cómo seguir adelante con el proceso constituyente y solucionar las demandas que ha exigido la ciudadanía.4 de septiembre un día histórico para ChileEl plebiscito de este 4 de septiembre fue la votación con mayor participación en la historia de Chile. El sufragio por primera vez fue con voto obligatorio y con inscripción automática, lo que se tradujo en que más de 15 millones de personas estuvieran llamadas a sufragar.Con el 98% de las mesas escrutadas, 12.822.395 personas participaron del plebiscito, siendo esta la mayor votación en la historia de Chile.El 4 de septiembre de 1952 las mujeres participaron por primera vez en la elección presidencial de Chile. Desde entonces, su participación en los procesos electorales se fue ampliando progresivamente hasta llegar en 1970 a la paridad con los votantes masculinos.Y el 4 de septiembre de 1970, la Unidad Popular, conglomerado de partidos políticos de izquierda y con una fuerte base de apoyo de trabajadores, ganó las elecciones presidenciales, convirtiendo a Salvador Allende en el primer presidente de socialista en llegar al poder por la vía democrática en el mundo.

