La violencia contra Cristina Fernández vista desde El Calafate, su "lugar en el mundo"

La ciudad de El Calafate, ubicada casi 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, es desde hace décadas el "lugar en el mundo" de Cristina Fernández de Kirchner... 05.09.2022, Sputnik Mundo

"¿Buscás a la jefa?", pregunta un hombre sonriendo, mientras alguien toma una foto en la puerta de la casa de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz."La jefa" no está y eso se nota en la tranquilidad del barrio rodeado de árboles movilizados por el fuerte viento patagónico y acompañado del sonido de la pequeña cañada que pasa a uno de los lados de la casa, bajo el Puente Antuco. De todas formas, de a ratos algunas personas pasan, paran y miran hacia la casa en busca de algo. Toman una foto, conversan y siguen.Es que esta casa, además de ser el "lugar en el mundo" de la vicepresidenta, tal como lo expresó ella públicamente, también fue donde su esposo, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), pasó sus últimas horas el 27 de octubre del 2010, cuando murió sorpresivamente de una afección cardíaca.A diferencia de Néstor Kirchner, la actual vicepresidenta argentina no es oriunda de Santa Cruz. Nacida en 1953 en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Fernández se mudó a Río Gallegos, capital de Santa Cruz, escapando de la represión de la última dictadura argentina (1976-1983).En su homenaje, la rambla sobre el Lago Argentino, ubicado a pocas cuadras, lleva el nombre del mandatario que llegó a la Casa Rosada en 2003, luego de la crisis que incluyó cinco presidentes en 11 días. Mientras, el principal anfiteatro a cielo abierto de la ciudad lleva el nombre de Cristina Fernández, que sucedió a su esposo en el Gobierno entre 2007 y 2015.La gobernadora de Santa Cruz desde 2015 es Alicia Kirchner, hermana de Néstor y cuñada de Fernández, ex ministra de Desarrollo Social entre 2006 y 2015.Repudio y preocupaciónLa fuerte presencia de la familia Kirchner en la provincia hace inevitable el impacto del intento de magnicidio a la vicepresidenta en la noche del 1 de septiembre frente a su casa en la capital argentina, a pesar de haber ocurrido a casi 3.000 kilómetros de distancia."Es la expresión más brutal de violencia a la que hemos llegado", dijo a Sputnik una vecina de 35 años, que prefirió no identificarse ni profundizar en el tema. Hay cierto temor en algunas personas de hablar sobre lo que ocurrió, pues prefieren no entrar en terreno político.A pesar de que el presidente, Alberto Fernández, decretó feriado nacional el día siguiente del ataque, El Calafate, que es un destino turístico, continuó con sus actividades."Acá en este lugar es otro mundo. El feriado como tal no existió porque estaba todo previsto. Las excursiones se hicieron normalmente y los comercios abrieron normalmente, porque es como se vive en este lugar de la Argentina", dijo a Sputnik Elsa, de 66 años, otra vecina de la zona.Si bien las oficinas públicas no trabajaron el viernes 2 de septiembre, las excursiones se realizaron con modificaciones en algunos recorridos pues el ingreso a Parques Nacionales cerró la entrada a excursiones a las 13:00 horas. Estos recorridos atraen a miles de turistas al año y son el fuerte de la economía de la provincia, que aloja, entre otros, a los glaciares Perito Moreno, Spegazzini, Upsala y Viedma, así como a las lagunas de El Chaltén, la capital nacional del trekking.Al mediodía del 2 de septiembre comenzó una concentración que marchó por la calle principal de El Calafate para repudiar lo ocurrido y manifestar su apoyo a Fernández. "Si tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar", corearon los manifestantes y replicaron la voz de sus colegas de otras provincias."Repudio totalmente esto. Ya no digo que haya sido Cristina o haya sido del partido opositor o cualquier de los presidentes o algún legislador. No se puede vivir así", dijo Atilio Díaz, de 66 años, que llegó desde Mar del Plata junto a su esposa y juntos decidieron visitar la casa de la vicepresidenta."Primero soy peronista y después me hice kirchnerista por Cristina y por Néstor. Creo que esto es producto del juicio que le están haciendo", dijo a Sputnik Delia Gramajo, en referencia a la causa denominada 'Vialidad', en el cual se investigan presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.Por esa causa, a finales de agosto el fiscal Diego Luciani pidió una condena de 12 años de prisión contra la vicepresidenta, una decisión que desató protestas y vigilias en apoyo a Cristina Fernández frente a su departamento en Recoleta. Fue durante una de esas concentraciones de apoyo a la vicepresidenta, que Fernando Sabag extrajo un arma e intentó disparar.El turismo, el motor de la provinciaLos cerca de 30.000 pobladores de Calafate se preparan para el inicio del verano austral, la época de mayor actividad turística en la región. La temporada alta comienza en octubre, aunque los primeros turistas comienzan a llegar en septiembre.La de finales de 2022 será una temporada especial pues, por primera vez luego de la pandemia de COVID-19, la ciudad, que vive en gran parte del turismo, podrá recibir a pleno y sin restricciones a miles de visitantes que llegan para disfrutar de las bellezas naturales de la provincia.Varias personas consultadas por Sputnik afirmaron que, si bien los graves hechos sucedidos en Buenos Aires generaron una gran preocupación, la ciudad está enfocada en los próximos meses.Para Delia Gramajo, en Mar del Plata o Buenos Aires “hay más fervor”, en referencia a cómo vieron la reacción de los calafateños ante lo ocurrido.Sin embargo, el tema no deja de estar presente en todos lados: ha sido motivo de consulta a los guías turísticos durante las excursiones, desde la curiosidad y el afán de entender lo que ocurre con la situación política del país.Ante esto, muchos miden sus palabras para explicarlo de la forma más "políticamente correcta" posible a pesar de las opiniones de los receptores, para mantener la calma que conserva la ciudad austral.

