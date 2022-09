https://sputniknews.lat/20220905/liz-truss-elegida-nueva-primera-ministra-del-reino-unido-1130080083.html

Liz Truss, elegida nueva primera ministra del Reino Unido

Liz Truss, elegida nueva primera ministra del Reino Unido

La titular de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, reemplazará a Boris Johnson al frente del Gabinete británico, anunció el Partido Conservador. 05.09.2022, Sputnik Mundo

La ministra de Relaciones Exteriores, Liz Truss, surgió como la favorita para ocupar el cargo durante la contienda por el liderazgo, por delante del excanciller Rishi Sunak. Truss obtuvo 81.300 votos, superando así al ex ministro de Finanzas Rishi Sunak, que obtuvo solo 60.400 votos.En su primera declaración a cargo del Gabinete, Truss prometió presentar "un plan audaz" para reducir los impuestos y hacer crecer la economía del Reino Unido. La nueva primera ministra hereda una economía que entrará en recesión antes de fin de año, con un pronóstico de inflación de dos dígitos que sigue al alza.Boris Johnson renunció el 7 de julio luego de que más de 50 miembros de su propio Gobierno dimitieran en 48 horas. El ahora ex primer ministro siguió ejerciendo el cargo hasta la elección de un nuevo líder.Los miembros del Partido Conservador votan por su candidato preferido para dirigir la organización política y el ganador asume automáticamente el cargo de primer ministro, ya que es el partido que cuenta con mayoría en el Parlamento.Se convirtió en miembro de la Cámara de los Comunes por primera vez en 2010. Dos años después, Truss fue nombrada secretaria de Educación y en 2014 pasó a ser secretaria de Medio Ambiente. En el gabinete de Theresa May dirigió la Secretaria de Justicia y luego se convirtió en secretaria en jefe del Tesoro.Tras la elección de Boris Johnson como primer ministro en 2019, Liz Truss permaneció en el Gobierno, pero fue trasladada al puesto de secretaria de Comercio Internacional. Desde septiembre de 2021 es la secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido.Durante su campaña, Truss afirmó que se proponía garantizar la derrota del Kremlin en la guerra contra Ucrania. Sin embargo, está en contra de la participación directa de los soldados británicos en el conflicto.

