Chile rechaza nueva Constitución: "Muy adelantada a la situación social chilena"

Así opina el analista internacional chileno Pablo Jofré Leal, al explicar el rechazo que ha sufrido la nueva Carta Magna. El experto abunda que pueblo chileno... 06.09.2022, Sputnik Mundo

qué pasa

chile

constitución de chile

rechazo

Rechazo al texto, no a una nueva ConstituciónDe acuerdo a Jofré Leal, "los ciudadanos chilenos "dijeron 'no' al texto constitucional presentado. Es la primera conclusión lógica que surge de este plebiscito de salida, así denominado, porque representaba la aprobación, o no, del texto constitucional, elaborado en la Convención Constitucional que surgió del plebiscito de entrada, en la cual el 78% de la población definió que quería una nueva Constitución".El analista insiste en que, pasado un tiempo desde que los chilenos decidieron que necesitan una nueva Carta Magna, ahora el 68% dice que "no quiere 'ese texto'. No es que no quieran una nueva Constitución. Algo que, según sus palabras, es un elemento importante, pues en esta instancia del plebiscito, no se estaba definiendo si quieren, o no, una nueva Constitución: "eso ya fue definido en el plebiscito de entrada".Constitución adelantadaJofré Leal incide en que el pueblo chileno "le ha dicho 'no' a un tipo de Constitución, que, a mi entender, es una Constitución muy adelantada a la situación social de nuestros pueblos latinoamericanos, incluso, no sólo Chile. Estamos hablando de medio ambiente, de feminismo, de pueblo originario, de cuestiones paritarias. De una serie de conceptos y prácticas destinadas a modificar estructuralmente a un país"."Parte de la crítica está en que quizás, hubo un 'exceso de academia', hubo un exceso de un lenguaje muy posmodernista, que además era muy divisivo, muy de 'blanco y negro', y eso indudablemente en un país como el nuestro, que es un país conservador –no es un país que puedas calificarlo de rupturista–, que tiene elementos centrales de ruptura con el pasado, pero que cuando que hay que consolidar aquello, sin duda va generando frenos, y esto es un ejemplo", concluye Pablo Jofré Leal.

chile

