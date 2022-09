https://sputniknews.lat/20220906/descubren-que-la-semilla-de-moringa-elimina-del-agua-la-bacteria-causante-de-males-estomacales-1130146023.html

Descubren que la semilla de moringa elimina del agua la bacteria causante de males estomacales

Descubren que la semilla de moringa elimina del agua la bacteria causante de males estomacales

A través de los alimentos, la 'Escherichia coli' puede causar problemas en el organismo. Una científica descubrió una técnica para eliminarla utilizando recursos naturales y nos cuenta cómo es el sistema que demostró una efectividad casi total.

2022-09-06T22:10+0000

2022-09-06T22:10+0000

2022-09-06T22:10+0000

big bang

💗 salud

sociedad

epidemia de e. coli

bacteria e.coli

bacterias

enfermedad

🥚 alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1130146209_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_c26116e973eb1c95217c58c9612f8517.jpg

Descubren que la semilla de moringa elimina del agua la bacteria causante de males estomacales A través de los alimentos, la 'Escherichia coli' puede causar problemas en el organismo. Una científica descubrió una técnica para eliminarla utilizando recursos naturales y nos cuenta cómo es el sistema que demostró una efectividad casi total.

Colocar un corcho en el agua con extracto de semillas de moringa podría ser la respuesta a varios brotes de escherichia coli, que afectan la salud de miles de personas en diferentes puntos de América.La bacteria se encuentra en el agua y llega a los alimentos a través del riego de los cultivos con este líquido contaminado. Su consumo puede generar enfermedades como diarrea, infecciones urinarias o puede agravarse la situación y derivar en afecciones respiratorias o del torrente sanguíneo.La colombiana Nury Infante es doctora en Ciencias, especializada en biotecnología y microbióloga industrial. Estudió en la Universidad Autónoma de San Luis, en Potosí (México) y también en la Universidad de Estancia de Cataluña (España).Analizando otros aspectos de la contaminación del agua, detectó cómo utilizando una semilla se puede apelar a otras mejoras, y a través de su formación en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados de México."La Escherichia coli es un microorganismo que está en el agua, el suelo y en los alimentos. Es muy resistente y a nivel de salud tiene un impacto bastante recurrente a efectos negativos, tanto en niños como en población adulta. Entonces, tratamos de inhibirlo; diseñamos un sistema de biofiltros", con corcho y extracto de moringa, explicó la científica.En América Latina hay un fácil acceso a la moringa, pues se está cultivando en varios lugares. Una de sus principales características de este árbol es la resistencia a zonas áridas. En México, por ejemplo, se pudo plantar en diferentes áreas con altas temperaturas."Más o menos con tres semillas de moringa, unos 1.2 gramos, podríamos realizar nuestra solución stock, de 250 mililitros. Eso nos puede ayudar a tratar unos 2.500 litros de agua contaminada", dijo Infante."Un árbol de moringa da una vez al año mínimo unas 100 vainas, y una vaina contiene unas ocho semillas de moringa", apuntó la entrevistada.Por lo tanto, se trata de un recurso accesible y "una estrategia de desarrollo sostenible con una fortaleza grande en cuanto al tratamiento de agua alternativo de estas comunidades que no tienen tecnologías a gran escala", consideró la experta.La moringa se utiliza en Latinoamérica con fines medicinales. Durante la pandemia se aplicó la terapia de tomar té de moringa para mejorar el sistema inmune de presos en cárceles.También se estila consumir esta infusión durante el invierno para no enfermarse. Esto llevó a un desarrollo del cultivo de este árbol en los últimos años, para su uso terapéutico."Este extracto se ha venido estudiando para este tipo de desarrollos tecnológicos en cuanto a genes de resistencia bacteriana que es, de hecho, una de las amenazas de las siguientes pandemias", agregó Infante.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

salud, sociedad, e. coli, bacterias, enfermedad, estomacal