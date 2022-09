https://sputniknews.lat/20220906/eeuu-perjudica-a-sus-aliados-en-europa-con-sanciones-contra-rusia-1130145740.html

EEUU "perjudica a sus aliados en Europa" con sanciones contra Rusia

EEUU "perjudica a sus aliados en Europa" con sanciones contra Rusia

CARACAS (Sputnik) — EEUU perjudicó a Europa con las sanciones impuestas contra Rusia y ahora esos países sufren las graves consecuencias de estas medidas, dijo... 06.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-06T20:30+0000

2022-09-06T20:30+0000

2022-09-06T20:37+0000

economía

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

eeuu

europa

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1111864159_0:0:3117:1754_1920x0_80_0_0_df8a1c531cff34bdf497db784c2f3fc3.jpg

Rusia lanzó el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania respondiendo a las solicitudes de ayuda por parte de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, para hacer frente al genocidio por parte de Kiev.Tras el inicio de esta operación, varios países adoptaron sanciones contra Moscú, incluyendo la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas y la paralización de las reservas internacionales de su Banco Central.SWIFT —acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication— es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Las medidas contra Moscú ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, del gas y de los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las propias economías de EEUU y los países de la Unión Europea.En ese sentido, Tajeldine manifestó que Europa sigue la política de EEUU sin importar los daños que causa a sus ciudadanos.Según la base de datos Castellum.ai, tras el inicio de la operación militar especial se impusieron 9.117 restricciones económicas contra la nación euroasiática, que ahora es el país más castigado por sanciones por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.Moscú asegura que el objetivo de su operación es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.La Organización de las Naciones Unidas estima en más de 9,5 millones de personas el número de ucranianos que huyeron de las hostilidades en su país para buscar refugio en Estados vecinos, a lo que se suman unos ocho millones de desplazados dentro de Ucrania.EEUU recurre a Venezuela para salvar a sus vasallos europeosEl Gobierno de Estados Unidos se acercó a Venezuela para salvar a sus aliados en Europa que sufren la crisis energética producto de las sanciones impuestas contra Rusia por su operación miliar en Ucrania, dijo Basem Tajeldine.El canciller Carlos Faría dijo en una entrevista que el acercamiento de Estados Unidos con su país fue una iniciativa del Gobierno norteamericano para normalizar un intercambio energético, pero sin levantar las sanciones impuestas contra esta nación caribeña."Fue una iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos de hacer ese acercamiento hacia el presidente Nicolás Maduro de normalizar la relación, pero no la relación diplomática, del desmontaje de las sanciones y medidas coercitivas, sino normalización en el intercambio energético, en el restablecimiento de la cooperación en ese ámbito, porque le interesa en este momento a Estados Unidos", señaló el ministro de relaciones Exteriores.En ese sentido, Tajeldine manifestó que el petróleo venezolano podría ser útil para el mercado internacional y no necesariamente para Estados Unidos."Venezuela entra como actor importante, termina Estados Unidos reconociendo al Gobierno de Venezuela pegado al fracaso de la derecha venezolana, y por la necesidad que tienen sus vasallos europeos, porque el petróleo no necesariamente lo necesita Estados Unidos, pero sí podría ser útil en el mercado internacional para sus vasallos en Europa", acotó.NegociacionesEl presidente Nicolás Maduro sostuvo en marzo una reunión con una delegación de Estados Unidos en el palacio de Miraflores (sede de Gobierno) en Caracas, en la que dijo que ambos países acordaron trabajar en una agenda de interés común.Se trató del primer acercamiento entre Caracas y Washington desde la ruptura de relaciones diplomáticas en enero de 2019.Posteriormente, Maduro señaló en junio que había sostenido un segundo encuentro para continuar las conversaciones que inició el 5 de marzo con la delegación del Gobierno de Joe Biden.Tras esas reuniones, Estados Unidos autorizó a empresas petroleras de ese país y de Europa a negociar y reiniciar operaciones en esta nación sudamericana.No obstante, la administración de Maduro aseguró que Estados Unidos no ha levantado las sanciones contra su país.En ese sentido, el experto consideró que es un acto de "arrogancia" de Estados Unidos el no levantar las sanciones contra este país sudamericano."Hundido en sus contradicciones, arrogancia y prepotencia no quiere y no puede hacer lo políticamente correcto que es eliminar las sanciones contra Venezuela. No puede hacerlo del todo porque existen lobbies políticos que cada día son más débiles en Estados Unidos", acotó.Desde 2017 comenzaron las sanciones directas de Estados Unidos contra PDVSA (Petróleos de Venezuela), y estas le impiden a Caracas cualquier transacción en el sistema financiero, desde financiamiento, hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.De acuerdo con el Gobierno venezolano, las sanciones provocaron la disminución del 99% de los recursos de este país sudamericano.

https://sputniknews.lat/20220823/maduro-afirma-que-todo-apunta-a-una-crisis-brutal-en-europa-y-eeuu-por-petroleo-y-gas-1129682760.html

https://sputniknews.lat/20220901/diputado-venezolano-europa-juega-un-triste-papel-al-apegarse-a-los-intereses-de-eeuu-1129965907.html

https://sputniknews.lat/20220707/eeuu-y-la-ue-vuelcan-su-interes-a-venezuela-ante-la-crisis-provocada-por-sanciones-a-rusia-1127936589.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, eeuu, europa, rusia