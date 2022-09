https://sputniknews.lat/20220906/el-incierto-camino-de-chile-hacia-una-nueva-constitucion-1130137840.html

El "incierto" camino de Chile hacia una nueva Constitución

El "incierto" camino de Chile hacia una nueva Constitución

A pesar de la contundente victoria del 'Rechazo', Chile deberá continuar un proceso hacia una nueva Constitución, dijo a Sputnik la analista Cecilia Osorio... 06.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-06T17:34+0000

2022-09-06T17:34+0000

2022-09-06T18:01+0000

américa latina

chile

convención constituyente de chile

gabriel boric

constitución de chile

plebiscito

el referéndum para una nueva constitución de chile en 2020

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1127771228_391:329:1725:1079_1920x0_80_0_0_5498e6bd8c5db1347743a1b23032a9f0.jpg

Dos días después de la derrota del 'Apruebo' en el plebiscito del 4 de septiembre, el presidente de Chile, Gabriel Boric, fijó reuniones con los presidentes de las fuerzas políticas del país con la intención de iniciar un diálogo político hacia una nueva Constitución.El diálogo de Boric con la oposición estuvo, sin embargo, condicionado a que el presidente introduzca cambios en su gabinete.En diálogo con Sputnik, la académica de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile e integrante de la Red de Politólogas Cecilia Osorio consideró que con la contundente victoria del 'Rechazo' "se abre una trayectoria que todavía es incierta", debido a que el resultado del plebiscito mantiene la vigencia de la Constitución de 1980.Para la especialista, sin embargo, el plebiscito de octubre de 2020 fue "claro en términos de la posición de la ciudadanía de generar una nueva Constitución".Esta instancia definió, con un apoyo del 78% de los votantes, el inicio de un proceso constituyente y determinó el mecanismo por el que se llevaría a cabo: una Convención Constitucional con sus 155 integrantes electos por la ciudadanía específicamente para la tarea.Aquel resultado es uno de los elementos que pesan a favor de continuar el proceso constituyente, aún cuando el texto surgido de la Convención haya sido rechazado.El mecanismo que se escoja, "sus formas y el tiempo que requiera, es algo a establecer por parte de los actores políticos", agregó la especialista.Caminos inciertos para emprender un proceso demandante y demandadoDe momento, varias son las alternativas que se manejan: Chile podría dejar la elaboración de una nueva carta magna en manos de una nueva Convención Constitucional, aunque integrada de otra manera.Para Osorio, es probable que se fije "una convención generada por congresistas y por la ciudadanía, que era una de las alternativas iniciales en el plebiscito de entrada". Sin embargo, esta opción no fue la más votada en la instancia electoral de octubre de 2020.También está la posibilidad de que el proceso de cambio constitucional quede directamente a cargo del Congreso surgido de las elecciones parlamentarias de 2021.Osorio remarcó que "nada está definido y va a depender de las conversaciones que se inicien con la oposición y el Gobierno".Plurinacionalidad y derechos sexuales, los puntos álgidosPara Osorio, algunos de los temas que despertaron el rechazo al proyecto de nueva Carta Magna están relacionados a los pueblos originarios o las atribuciones y la ampliación de derechos reproductivos a sectores vulnerados como las mujeres."Los temas más complicados tienen que ver con la plurinacionalidad. Fue uno de los puntos que generó más rechazo", advirtió la especialista, que considera que, en el nuevo proceso constitucional, "no se va a poder avanzar de manera tan sustantiva como planteaba la propuesta" elaborada por la Convención.Lo mismo sucede con la autonomía de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos. Con el texto que se rechazó "había la posibilidad de iniciar una legislación respecto al aborto", algo que "podría modificarse" en la próxima Carta Magna chilena.Osorio consideró que sí podrían mantenerse los avances en algunas cuestiones relacionadas a la paridad, la descentralización y algunas garantías referentes a los derechos sociales, puntos en que los partidos políticos más conservadores también coinciden en que es necesario avanzar, aunque las propuestas puedan considerarse todavía incipientes o "ambiguas"."En este momento, quien tiene un margen importante para incidir en todas esas cuestiones es la derecha porque los 20 puntos de diferencia son super contundentes", advirtió Osorio, que aclaró que podrán proponer cambios aunque no con la misma profundidad que apuntaba la Convención.Para entender también el triunfo aplastante del 'Rechazo' se deben considerar ciertos factores que pudieron incidir en la votación. Uno de ellos radica en que la cita electoral del 4 de septiembre fue obligatoria, a diferencia del plebiscito anterior, cuando los resultados fueron más alentadores en favor del cambio constitucional.Otro factor de la derrota del proyecto constitucional es, señaló Osorio, el "rechazo importante hacia el funcionamiento de la Convención". La analista indicó que los chilenos "calificaron de forma negativa" el desempeño del órgano designado para elaborar la carta magna "porque hubo prácticas que fueron muy disruptivas, hubo poca apertura y diálogo y por otro lado, bastantes maximalismos en algunas de las propuestas".Osorio también apuntó que la campaña del rechazo estuvo "bien ordenada" y estratégica, intentando no asociar la campaña a figuras políticas de derecha como el expresidente Sebastián Piñera o el exdiputado y candidato presidencial José Antonio Kast.En ese contexto, "los voceros del 'Rechazo' terminaron siendo políticos más moderados de derecha". Osorio calificó la estrategia como "muy hábil" porque sitúo al 'Rech como una opción "sensata y razonable".Los recursos económicos destinados a la campaña y la divulgación de noticias falsas que "calaron muy fuerte" entre los chilenos terminó de fortalecer la negativa al proyecto presentado por la Convención.¿Revivió Pinochet?Una de las interpretaciones más crudas del resultado del plebiscito no surgió desde Chile sino desde el exterior: el presidente colombiano, Gustavo Petro, opinó en su cuenta de Twitter que, con la victoria del 'Rechazo', "revivió Pinochet".Para Osorio, la interpretación de Petro tiene algunos matices. "Es un error pensar que el voto del rechazo solamente corresponde a la derecha o a la extrema derecha", analizó."Evidentemente este voto está respaldado por un pinochetismo duro y una derecha moderada pero también hay otros factores que hacen el análisis más complejo", explicó.Asegurar que solo votó el pinochetismo "nos lleva a simplificar y a no entender lo que ha pasado en Chile en estos 12 años", concluyó la experta.

https://sputniknews.lat/20220905/que-le-espera-al-gobierno-de-boric-tras-el-plebiscito-constitucional-1130114304.html

https://sputniknews.lat/20220905/chile-quiere-un-cambio-el-punto-es-la-forma--1130109083.html

https://sputniknews.lat/20220905/el-texto-y-el-proceso-lo-que-mino-la-inedita-propuesta-constitucional-en-chile-1130108488.html

https://sputniknews.lat/20220905/chile-dice-no-en-una-eleccion-historica-tumban-la-propuesta-de-nueva-constitucion-1130073832.html

https://sputniknews.lat/20220904/el-gobierno-de-chile-destaca-participacion-en-el-plebiscito-en-el-pais-y-en-el-exterior-1130061790.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

chile, convención constituyente de chile, gabriel boric, constitución de chile, plebiscito, el referéndum para una nueva constitución de chile en 2020, 💬 opinión y análisis