Ernesto Samper: "América Latina tiene que integrarse sin EEUU"

Ernesto Samper: "América Latina tiene que integrarse sin EEUU"

En entrevista con Sputnik, el expresidente colombiano, Ernesto Samper, cree que la Celac está dando pasos decisivos para volver a consolidar la integración...

El expresidente de Colombia Ernesto Samper (1994-1998) se mostró optimista en relación a que "antes de que termine el año" 2022, América Latina pueda consolidar el "relanzamiento" de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), un anhelo de varios de los gobiernos progresistas de la región.En agosto, referentes de los países miembro de la Celac mantuvieron un encuentro denominado 'Unidad en la diversidad', desarrollado en Buenos Aires y organizado por el bloque como preparación de la cumbre que el organismo celebrará antes de fin de año, en la que los principales promotores de un nuevo proceso de integración esperan que termine de consolidarse el bloque integrado por los 33 países de América Latina y el Caribe.En diálogo con Sputnik, Samper destacó que uno de los avances del encuentro en Buenos Aires fue la conformación de un grupo de trabajo dedicado a trabajar en "elaborar un nuevo diseño" de la Celac, fortaleciendo sus equipos técnicos y buscando "más representación política".En paralelo, los países de la Celac buscarán "reactivar la Unasur", el bloque nacido en 2008 y que llegó a integrar a doce países de Sudamérica. Según el colombiano, la restitución del bloque podría reunir en un primer momento a los miembros originales y poco a poco "recibir nuevos socios que no necesariamente estén en el sur".El relanzamiento devolvería la vida al bloque tras el debilitamiento iniciado en 2018, cuando los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú suspendieron su membresía. Uruguay se sumó a la decisión en 2020.Estas acciones se complementarían con "un proceso de convergencia" de todos los ámbitos de integración subregional que actualmente existen en América Latina. Samper mencionó que, de esta forma, bloques como el Mercosur, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), la Comunidad Centroamericana y los procesos de integración del Caribe, entre otros, encuentren una "matriz de convergencia" que sirva para fortalecer a la Celac.Avanzar en este proceso tiene, remarcó el expresidente colombiano, el desafío de vencer a "uno de los dos virus" que según él ha sufrido América Latina en los últimos años: junto al COVID-19, Samper afirmó que la región ha experimentado "el virus de la ideologización de sus relaciones internacionales, de tener relaciones de integración con países con matrices ideológicamente similares y no tenerla con países no afines".El fracaso de la integración con EEUULa nueva integración latinoamericana deberá servir para completar los espacios que deja el fracaso en la relación de los países de América Latina con EEUU porque, tal como remarcó Samper, "el sistema interamericano, que se diseñó para tener un relacionamiento de la región con EEUU, no está funcionando".El exsecretario general de Unasur apuntó que, con la designación del estadounidense Mauricio Claver-Carone en 2020, a América Latina "le quitaron el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tenía desde hace sesenta años". Para el colombiano, esa designación fue "un duro golpe a la integración", ya que rompió una tradición de más de medio siglo que implicaba reservar el cargo para dirigentes latinoamericano.La ausencia de EEUU del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es otro de los elementos que, según Samper, refuerza el desinterés del país norteamericano por la integración interamericana.Pero no son los únicos del fracaso en la relación con EEUU. Samper se refirió también al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que, a pesar de haber sido impulsado con el objetivo de apoyar militarmente a países de toda América, "nunca ha funcionado".En efecto, el tratado firmado en 1947 establecía que una agresión militar contra un estado americano sería considerada como una agresión a todos. Sin embargo, EEUU incumplió lo establecido en 1982 cuando, durante la Guerra de Malvinas apoyó al Reino Unido, su socio en la OTAN, y no a Argentina.Lo mismo sucede, dijo Samper, "con los tratados de libre comercio que ha suscrito EEUU con distintos países de la región y que prácticamente dinamitaron los procesos de integración". Eso sucedió, recordó, con la Comunidad Andina, que se debilitó cuando Washington firmó TLC con Perú y Colombia, lo que desencadenó a su vez la salida de Venezuela.Para Samper, los contactos entre América Latina y EEUU no deben hacerse bajo el esquema actual, en el que "cada país está dividido de su vecindario, viendo a ver cómo se salva".Vientos progresistasLa reciente victoria electoral de Gustavo Petro en Colombia y un posible triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil alientan el optimismo de Samper y varios de los referentes de la Celac en que la integración latinoamericana pueda, esta vez sí, hacerse más fuerte."Sin duda hace varios meses que soplan vientos progresistas en la región", sentenció Samper, que suma a la lista al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador; al panameño Laurentino Cortizo, al dominicano Luis Abinader, a Pedro Castillo en Perú y a Alberto Fernández en Argentina.Samper hizo hincapié en que, si gana Lula en Brasil, la región tendrá "un cuadro muy sólido que va a permitir retomar la integración y volver a fortalecernos como vecinos".Además, destacó el esfuerzo de Petro por reimpulsar la Comunidad Andina, reclamando el reingreso de Venezuela y Chile, y por convocar a alternativa regional a la política prohibicionista contra las drogas.

