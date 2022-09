https://sputniknews.lat/20220906/la-crisis-politica-en-peru-no-cesa-censurada-la-presidenta-del-congreso-1130146457.html

La crisis política en Perú no cesa: censurada la presidenta del Congreso

La crisis política en Perú no cesa: censurada la presidenta del Congreso

Con solo 38 días en el cargo, Lady Camones dejó su cargo tras la filtración de audios vinculados con actos de corrupción. En otro orden, autoridades del área energética de Bolivia y Uruguay intercambian experiencias sobre energías renovables. Estas y más noticias en esta edición de 'En órbita'.

2022-09-06T22:00+0000

2022-09-06T22:00+0000

2022-09-06T22:00+0000

en órbita

lawfare

congreso de perú

perú

pedro castillo

bolivia

uruguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1130148457_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_bfc482f3deb257836d458ae636574494.jpg

La crisis política en Perú no cesa: censurada la presidenta del Congreso La crisis política en Perú no cesa: censurada la presidenta del Congreso

El pleno del Congreso de Perú censuró a su presidenta, Lady Camones, a raíz de un escándalo político revelado por Epicentro TV. El medio local difundió audios entre Camones y el empresario César Acuña, fundador y líder de Alianza Para El Progreso (APP), a la cual pertenece Camones.En los audios se escucha cómo Acuña exige a la ahora expresidenta del Congreso priorizar un proyecto de ley que favorecería su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.A las exigencias del líder de su partido, Camones respondió comprometiéndose a mover sus influencias para acelerar la petición.A criterio de la experta, "el proceso de elección de Camones fue complejo, con negociaciones. (...) Hay un enorme desprestigio del Congreso, con encuestas como la de Ipsos que le da 8% de aprobación entre la ciudadanía".También consultamos al analista político y socio de la consultora local Público, José Requena, quien repasó la carrera política de Camones.Y señaló que "dada la juventud y la experiencia de la política, aún tiene espacio para crecer, pero esto dependerá en cómo supere esta crisis".La primera vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano (Fuerza Popular), tiene cinco días para convocar el proceso en el que se escogerá al próximo presidente del Legislativo.En tanto, el presidente Pedro Castillo negó las imputaciones en su contra por presuntos delitos de corrupción. Lo hizo este lunes 5, luego de participar de un interrogatorio ante la fiscal Patricia Benavides.A criterio de la politóloga Carlin, aunque la situación del mandatario es "muy delicada", es claro que es víctima de un proceso de lawfare.Por otra parte, Castillo criticó el procedimiento en el Congreso (opositor) contra Camones. "Me dirijo a mis compatriotas para ratificarles que seguiremos trabajando en los intereses sagrados de la patria, no en intereses particulares ni en las componendas que tanto daño le hacen a la democracia y al pueblo", dijo en un acto público en Lima.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el encuentro en Montevideo entre autoridades del área energética de Bolivia y Uruguay. Durante las reuniones se intercambiaron experiencias sobre energías renovables. Conversamos con el director nacional de Energía de Uruguay, Fitzgerald Cantero.Por otra parte, nos referimos a la situación en Colombia, donde el Ejército de Liberación Nacional (ELN) cuestionó el concepto de "paz total" impulsado por el presidente Gustavo Petro, quien busca desmovilizar a grupos armados.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

perú

bolivia

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

lady camones, congreso de perú, pedro castillo, lawfare en perú, eln, colombia, gustavo petro, fitzgerald cantero