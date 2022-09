https://sputniknews.lat/20220906/la-india-estudiara-la-propuesta-del-g7-de-imponer-tope-al-precio-del-petroleo-ruso-1130115077.html

La India estudiará la propuesta del G7 de imponer tope al precio del petróleo ruso

NUEVA DELHI (Sputnik) — La India evaluará detenidamente si apoya la propuesta del Grupo de los Siete (G7) de imponer un tope de precios al petróleo ruso...

Añadió que aún no está claro qué países participarán en la propuesta de tope de precios y qué implicaciones podría tener en los mercados.La India consume unos 5 millones de barriles de petróleo al día, procedente en su mayoría de Irak, Arabia Saudí, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, mientras que Rusia sólo representaba el 0,2% de las importaciones de crudo indias a finales de marzo, explicó Puri, recordando que algunos criticaban a India por aumentar el suministro de petróleo ruso."Dije que los europeos compran más en un día que yo en un trimestre. Me habría sorprendido que no fuera así hasta ahora. Pero sí, compraremos a Rusia, compraremos donde sea", aseguró el ministro.Sostuvo no tiene ningún "conflicto moral" por comprar el petróleo ruso, sino que tiene una deuda moral con los consumidores indios.Numerosos países condenaron la operación militar de Rusia en el territorio de Ucrania, y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.Las medidas contra Rusia ocasionaron el alza a nivel mundial de los precios del petróleo, el gas y los fertilizantes y tienen un impacto negativo en las economías de la Unión Europea y Estados Unidos.En junio, los países del Grupo de los Siete acordaron estudiar posibles topes de precios al petróleo y al gas rusos para tratar de limitar los ingresos de Moscú tras el alza de los productos energéticos.El 2 de septiembre, los jefes de Finanzas del G7 confirmaron sus planes de imponer un límite de precios al crudo ruso e instaron a otros países que los apoyen.Dos días después, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, afirmó que uno de los objetivos de la Comisión Europea consiste en establecer el tope de acuerdo con el calendario acordado en el sexto paquete de sanciones de la UE, es decir, el 5 de diciembre de 2022 para el petróleo crudo, y el 5 de febrero de 2023 para los productos derivados del petróleo.Según el director del departamento de cooperación económica de la Cancillería de Rusia, Dmitri Birichevski, la introducción de topes para los precios del petróleo y el gas rusos entraña riesgo y solo agravaría la crisis energética: Si Occidente da tal paso, las compañías rusas actuarán partiendo de la conveniencia económica, dijo.El diplomático reconoció que "los países occidentales en teoría pueden intentar introducir topes, ejerciendo presión sobre las compañías que prestan servicios financieros, logísticos y de seguros vinculados con el transporte de petróleo ruso por mar".Según Unnikrishnan, si los países del G7 activan ese mecanismo, "la India deberá sopesar minuciosamente sus relaciones con muchas potencias grandes, calcular bien todos los pros y todos los contras". El politólogo señaló que es poco probable que Nueva Delhi afronte sanciones secundarias por la adquisición de petróleo ruso."No creo que se llegue a aplicar las sanciones secundarias contra la India (...). En la situación existente en el Indo-Pacífico, la India encuentra socios entre los países occidentales, en particular, entre los aliados de EEUU. No quiero decir que China sea un enemigo de la India, pero en el momento actual representa en sí el mayor desafío. La India necesita tener relaciones con los países occidentales como un contrapeso al crecimiento de China en la región. Los países occidentales comparten de lleno esta visión india, por eso no creo que piensen imponer sanciones secundarias contra la India", opinó.

