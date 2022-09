https://sputniknews.lat/20220906/los-intereses-no-tan-patrioticos-de-nancy-pelosi-en-taiwan-1130119497.html

Los intereses no tan patrióticos de Nancy Pelosi en Taiwán

Los intereses no tan patrióticos de Nancy Pelosi en Taiwán

La visita a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principios de agosto, generó tensiones entre Pekín y... 06.09.2022

La familia Pelosi está relacionada con inversiones en empresas tecnológicas como Borqs y NVIDIA. Esta última estuvo recientemente rodeada de polémica luego de que Estados Unidos le prohibiera exportar chips de inteligencia artificial a China, uno de sus principales clientes.La restricción de exportaciones de chips tipo A100 y H100 golpeó las acciones de la compañía, que cayeron cerca de 6,6%, en una pérdida estimada en más de 400 millones de dólares.Para suerte de la familia Pelosi, esta caída en la bolsa ya no representa una preocupación para su fortuna, pues semanas antes de realizar su polémica visita a Taiwán vendieron sus acciones en NVIDIA.En dos reportes donde aparece el nombre de Nancy Pelosi, correspondientes a sus declaraciones patrimoniales —obligatorias para cualquier funcionario público estadounidense— se informa que se ejercieron 200 opciones de compra de NVIDIA, o 20.000 acciones, a un precio de 100 dólares cada una.El monto de la transacción, según la estimación que están obligados a presentar los burócratas, ronda entre un millón y cinco millones de dólares.Más de un mes después de la venta de acciones, el 26 de julio, días antes de que Nancy Pelosi visitara Taiwán, se publicó un nuevo reporte con el nombre de la presidenta de la Cámara de Representantes, en el que se daba cuenta de la venta de 25.000 acciones de NVIDIA en un promedio de 165,05 dólares por título, lo que representó una pérdida de 341.365 dólares.Las fechas coinciden con un reporte de julio publicado por Insider, en el cual se señala que Paul Pelosi (esposo de Nancy Pelosi) también ejerció 200 opciones de compra de NVIDIA, justo cuando se debatía la Ley de Chips y Ciencia, propuesta por Joe Biden y cuyo fin es generar subsidios para empresas que radiquen en Estados Unidos para la fabricación de chips.De manera oficial, Paul Pelosi aseguró que la venta de acciones se dio para evitar malos entendidos.Sin embargo, durante la primera visita de Nancy Pelosi también resaltó el hecho de que la acompañó su hijo, Paul Pelosi Jr., quien es uno de los inversores más importantes de la empresa Borqs Technologies, valuada en 22 millones de dólares.Según el perfil de la empresa, Borqs nació en 2007 y se especializa en productos para el Internet de las Cosas y en desarrollo de software para teléfonos inteligentes. Su debut como empresa pública ocurrió el 18 de agosto de 2017, cambiando su nombre a Borqs Technologies, Inc. Actualmente cotiza en el mercado de valores NASDAQ, con el símbolo de cotización BRQS. Tiene, además, centros de investigación y desarrollo en China, India, Estados Unidos y Corea del Sur.Pelosi Jr. obtuvo 700.000 acciones de dicha compañía por sus servicios como consultor, lo que convirtió en el quinto inversor de Borqs Technologies, según documentos de la Comisión del Mercado de Valores difundidos por el diario británico The Daily Mail.Para junio de 2021, Pelosi Jr. ya era el segundo inversor más importante tras la salida de otros accionistas, y a pesar de que en 2019 las autoridades chinas investigaron a la empresa por presuntos fraudes.Para mayo de 2022, Paul Pelosi ya no estaba incluido entre los 10 principales inversores de la firma, por lo que pudo haber vendido su nivel de participación.Cuestionada por sobre la participación de su hijo en el viaje, Nancy Pelosi afirmó que fungió como acompañante ante la ausencia de su esposo, pese a que Paul Pelosi Jr. no aparecía de manera oficial entre los acompañantes de la funcionaria, quien también negó cualquier interés empresarial de su hijo en Taiwán.

