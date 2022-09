https://sputniknews.lat/20220906/ministro-del-interior-de-ecuador-asegura-que-plan-de-seguridad-pasa-por-una-revision-1130152823.html

Ministro del Interior de Ecuador asegura que plan de seguridad pasa por una revisión

Carrillo precisó que se está trabajando en la reestructuración del sistema de inteligencia criminal.Según el funcionario, no se pueden dar a conocer públicamente todos los detalles, pero dicho plan incluye una reestructuración en materia de inteligencia y un fortalecimiento de las instituciones, con la incorporación de más de 30.000 nuevos agentes de seguridad en las diferentes dependencias.Añadió que aunque "los indicadores (de delitos) han crecido de manera exponencial", la buena noticia es que la situación de inseguridad "está contenida".El ministro Carrillo expuso que se está trabajando en una estrategia a mediano y largo plazo, pues las acciones a corto plazo no cambian la realidad."La mejor política de seguridad es la política económica y la política de educación", afirmó.Entre las acciones en las que se trabaja, el ministro enumeró un censo poblacional y uno penitenciario, así como el registro y regularización de ciudadanos extranjeros.Indicó, además, que los estados de excepción sí funcionan y han logrado prevenir delitos.En su opinión la aplicación de un plan como el liderado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no debería estar acompañada de violaciones a los derechos humanos.En cuanto a la propuesta de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, de crear una cárcel en una isla en Ecuador, dijo que eso es posible si se observan todas las normas establecidas para las instituciones de ese tipo.Según cifras oficiales, durante el primer semestre del año hubo en Ecuador más de 2.000 asesinatos -de los cuales la tercera parte ocurrieron en Guayaquil-, lo que implica un aumento de casi 100% en comparación con los primeros seis meses de 2021.De acuerdo con el observatorio de homicidios del instituto brasileño Igarapé, Ecuador fue el país latinoamericano que registró un mayor incremento en 2021, con 87% más de asesinatos que el año anterior.Además, desde el inicio de este año se han registrado 197 eventos con artefactos explosivos, de los cuales el 49% ocurrieron en Guayaquil.

