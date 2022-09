https://sputniknews.lat/20220906/zajarova-asegura-que-occidente-se-dispara-en-el-pie-al-difundir-mentiras-1130141473.html

Zajárova asegura a Sputnik que Occidente "se dispara en el pie" al difundir mentiras

Zajárova asegura a Sputnik que Occidente "se dispara en el pie" al difundir mentiras

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, participó en la VII edición del Foro Económico Oriental, donde intervino en la mesa... 06.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-06T18:29+0000

2022-09-06T18:29+0000

2022-09-06T18:30+0000

internacional

rusia

maría zajárova

europa

foro económico oriental

noticias falsas

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/06/1130141292_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_137e270c8ee186c9a0b1024d6b6f7112.jpg

En comentarios a Sputnik la vocera explicó por qué la sociedad occidental cree cada vez menos en el sinfín de mentiras que promueven sus grupos de poder.— En el foro se debatió sobre cómo los medios de comunicación occidentales se disparan a sí mismos en el pie, ya que su reputación y sus índices de audiencia caen como resultado de las noticias falsas que publican. ¿Existe todavía la posibilidad de un mayor declive? ¿O ya lo vemos?— El peligro está en otra parte. Muchos líderes y jefes de Estado o de departamento occidentales dicen que es necesario apoyar al régimen de Kiev, porque es una cuestión de moral, y la moral debe ser defendida. Veamos cuántas veces en los últimos años los regímenes liberales occidentales han traicionado, cambiado y alterado esta moral en cuestiones fundamentales para la civilización. Hace apenas un par de décadas, varios países de la Unión Europea mantenían la prohibición del divorcio.El matrimonio entre personas del mismo sexo ni siquiera se mencionaba entonces. ¿Qué pasa con la noción de familia hoy en día? Se ha arruinado en gran medida como institución en estos países. ¿Y la moral? ¿Han renunciado a ella? El canciller alemán anunció recientemente que la legalización de las drogas en Alemania es una medida de nuestro tiempo.Lo que da miedo es que los regímenes totalitarios liberales hace tiempo que no piensan en la ética, la moral o el sentido moral. Es únicamente la coyuntura actual de las circunstancias, puramente una tendencia, meramente una oportunidad para influir momentáneamente en su electorado. Es puramente, por su propia admisión, el zeitgeist.— Aparte de lo que hemos visto en los medios de comunicación occidentales, en las redes sociales, ¿qué nuevos métodos de guerra de información han aparecido contra Rusia? ¿Hay nuevos formatos? ¿Qué más veremos?— Me parece que, en general, han dejado de pensar en que esas falsificaciones, esa antinformación y esos antihechos serán desmentidos. No les aterra. En el pasado —y de nuevo, tal vez se trate de la moral— algo les hacía pensar en las consecuencias. Ahora ni siquiera consideran las consecuencias.Se disparan en el pie. Hacen daño a sus propios ciudadanos porque el tiro les vuelve contra ellos, y viven en una especie de cuasi-mundo, un mundo en el que los hombres y las mujeres están perdidos, no tienen ni idea de cómo llamarse a sí mismos o a sus hijos, no en términos de elegir un nombre, sino en términos de cómo identificarlos, es aterrador. Pero todos estos son eslabones de la misma cadena.Cuando dicen una mentira tras otra, no se puede limitar solo con, por ejemplo, el interminable alarmismo de Rusia, Moscú y el Kremlin. Estas falsedades, por desgracia... Lo digo sinceramente porque queríamos interactuar, cooperar con el mundo occidental... pero estos engaños, han empezado a impregnar y corroer toda su sociedad. Estas falsedades son absolutas, ellos [Occidente] no pueden decidirse, modifican, mutan, retroceden en sus puntos de vista sobre algunas cuestiones muy básicas, y mienten sin cesar, incluso a sí mismos. Y esto es peligroso.— ¿Será difícil cuando se despeje el humo? Esperemos que sea posible recuperarse, restablecer las relaciones, restaurar la confianza, incluso en los medios de comunicación.— El humo no es un problema para nosotros. Podemos ver todo muy claramente. Y, por cierto, miramos al futuro. La cuestión es que las mentes de los ciudadanos de la OTAN y de los países de la UE están nubladas por la desinformación de los medios de comunicación. Por desgracia, esto es cierto. Y ahora, empieza a afectarles. Y qué procesos comenzarán allí —y ya han comenzado en muchos países— esa es la cuestión, por supuesto, para ellos.

https://sputniknews.lat/20220906/moscu-reacciona-a-las-palabras-de-borrell-sobre-el-regimen-fascista-ruso-1130131726.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, maría zajárova, europa, foro económico oriental, noticias falsas, 💬 entrevistas