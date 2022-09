https://sputniknews.lat/20220907/berlin-declara-haber-alcanzado-el-limite-en-la-entregas-de-armas-a-kiev-1130184092.html

Berlín declara haber alcanzado el límite en la entregas de armas a Kiev

Berlín declara haber alcanzado el límite en la entregas de armas a Kiev

BERLÍN (Sputnik) — Alemania ha entregado a Kiev "una cantidad increíble" de armas de la reserva de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas), pero ya alcanzó el límite... 07.09.2022, Sputnik Mundo

La ministra subrayó que "hay otras formas de apoyar a Ucrania", entre ellas el llamado intercambio circular, por el que Alemania proporciona a los países de la Unión Europea las últimas armas a cambio de las antiguas que se envían a Ucrania. Asimismo, señaló que tiene la intención de "vigilar muy atentamente para poder llevar a cabo la defensa nacional y también la de la alianza en el futuro".A principios de septiembre el canciller alemán, Olaf Scholz, prometió a Kiev el suministro de armas de última generación en un futuro próximo, como el sistema de defensa aérea Iris-T con un sistema de radar y de drones de reconocimiento.El Ministerio de Defensa alemán ya declaró en repetidas ocasiones que la Bundeswehr ya no puede proporcionar armas a Ucrania debido a que sus reservas se agotaron. El pasado 24 de febrero Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente ruso, Vladímir Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la operación militar rusa y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú.El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó en marzo que cualquier cargamento que contenga armas para Ucrania sería un objeto de ataque legítimo para Rusia.A su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, comentó que los intentos de saturar a Ucrania de armamento no favorecen las conversaciones ruso-ucranianas y que tendrán un efecto negativo.

