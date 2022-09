https://sputniknews.lat/20220907/biden-se-hunde-mas-el-56-de-los-estadounidenses-rechaza-su-retorica-contra-trump-1130149957.html

Biden se hunde más: el 56% de los estadounidenses rechaza su retórica contra Trump

Biden se hunde más: el 56% de los estadounidenses rechaza su retórica contra Trump

Más de la mitad de los estadounidenses consideran que el discurso del presidente Joe Biden contra Donald Trump es peligroso e incide en la polarización que se... 07.09.2022

Al preguntar a los encuestados qué pensaban de las palabras pronunciadas por el mandatario demócrata el pasado 2 de septiembre, en el que calificó a Trump y sus seguidores conocidos como MAGA (siglas del slogan presidencial "Make America Great Again") como una amenaza, el 56,8% consideró que era una "escalada peligrosa de la retórica diseñada para incitar el conflicto entre los estadounidenses".Al segmentar las respuestas por afiliación partidista, el 89,1% de los ciudadanos que se catalogaron como republicanos respaldaron la posición de que Joe Biden divide más a la sociedad de su país. Un resultado similar se obtuvo al segmentar las respuestas por personas no partidistas, ya que el 62,4% también consideró su discurso como polarizador.En contraste, al preguntarle a los demócratas qué pensaban sobre las palabras de Biden, el 70,8% opinó que se trata de "un mensaje de campaña aceptable que se espera en un año electoral". Sin embargo, el 18,7% también consideró que fue un pronunciamiento peligroso.El sondeo se realizó entre el 2 y el 5 de septiembre, en una muestra de 1.084 adultos de entre 18 y 65 años, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 2,9%.En julio pasado, la consultora Gallup publicó que el nivel de aprobación ciudadana de Biden en Estados Unidos era de 38%, su nivel más bajo de popularidad desde que tomó el poder. Medios como The Economist han alertado sobre la alta polarización política que se vive en Estados Unidos y que afecta directamente la democracia.En una portada titulada Los Estados Desunidos de América, el medio señaló que el sistema bipartidista estadounidense vive una de sus peores crisis debido a que los políticos de ambos bandos sólo están interesados en ganar simpatizantes, sin atender las demandas de los votantes que los eligen."Lo que más preocupa es que el partidismo pueda socavar la propia democracia estadounidense. Muchos republicanos no pueden ganar unas primarias a menos que respalden la 'Gran Mentira' de Donald Trump de que vencerá a Joe Biden en 2020", advirtió The Economist.

