Bolivia, México y Argentina cuestionan en una reunión al secretario general de la OEA

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los representantes de Bolivia, México y Argentina cuestionaron al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)... 07.09.2022, Sputnik Mundo

américa latina

organización de estados americanos (oea)

méxico

argentina

uruguay

bolivia

luis almagro

Almagro decidió tomar la palabra durante la sesión, y señaló que el discurso de Arce Zaconeta es "falso de toda falsedad"."Son 1.000 páginas de irregularidades en el informe (…) Están las páginas, véanlas, señor representante. Nosotros, al contrario de lo que usted dice, pedimos que Evo Morales [expresidente, 2006-2019] terminara su mandato, no tenemos ninguna responsabilidad de lo que usted señala. Es falso de toda falsedad. No se lo permito. Usted debería decir entonces de cuál de estas irregularidades se hace cargo, señor representante permanente, porque eso es lo importante en este caso. Esto es lo que usted debe contestar. El pedido de informes no está estipulado en la carta democrática. No hay margen para lo que usted dice", afirmó.Arce Zaconeta le respondió que "siente la molestia y su enojo", pero que el tema "no es contra nadie".Argentina, México y UruguayActo seguido, los representantes de Argentina y México apoyaron la postura de Bolivia.Tras la contestación de Argentina, el representante de Uruguay, Washington Abdala afirmó que no estaba entendiendo la sesión y pidió que se volviera al orden del día."No estoy entendiendo la sesión. Es acotar el orden del día. (…) Estoy llamando al orden. Porque si no yo traigo algún otro tema. Por ejemplo, sigo enojado con lo de Nicaragua, Cuba y Venezuela. ¿Los pudo meter presidenta? Yo la convoco a que vuelva al orden del día", indicó.Acto seguido, se volvió a lo estipulado en la orden del día, que era el análisis sobre el informe de las elecciones municipales de Paraguay.En 2019, tras las elecciones de octubre de Bolivia, en las que Evo Morales resultó ganador, la OEA denunció irregularidades en los comicios, lo que derivó en que las Fuerzas Armadas pidieran al exmandatario que diera un paso al costado.En lugar de Morales, asumió la presidencia Jeanine Áñez (2019-2020).En agosto de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de "masacres" a operaciones militares y policiales ordenadas por el Gobierno transitorio de Áñez, que dejaron decenas de civiles muertos y numerosos heridos.

