Bolsonaro y su "revolución" de derecha para desmantelar a Brasil

Bolsonaro y su "revolución" de derecha para desmantelar a Brasil

En desventaja en las encuestas ante su rival, el todavía presidente de Brasil buscará conservar el poder no mediante un golpe de Estado avalado por las élites... 07.09.2022, Sputnik Mundo

Así lo estimó Miguel Lago, director ejecutivo del Institute for Health Policy Studies y académico de la Universidad de Columbia, en un artículo de opinión publicado en el diario estadounidense The New York Times. Según el experto, mientras los simpatizantes del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (que va arriba en las encuestas) esperan con apetito los comicios del 2 de octubre, Jair Bolsonaro se mantiene al margen del proceso, lo cual genera inquietud por el futuro de la principal economía de América Latina, la séptima más grande del mundo. El experto sostiene que Bolsonaro es heredero de la tradición latinoamericana de los caudillos e incluso se atreve a calificarlo como "un líder revolucionario" más que como un jefe de Estado. En ese sentido, recuerda que, desde los inicios de su Gobierno, no tuvo censura al decir que había llegado para deshacer todo el sistema, no para construir nuevas vías democráticas. La simpatía de líder ultraderechista por las dictaduras militares, dice, son un buen ejemplo de su visión del mundo.Lago recordó que Bolsonaro colocó a sus amigos y colegas en puestos estratégicos del país, como organismos reguladores de diferentes industrias y campos productivos. Además, recortó programas sociales y evadió garantizar una respuesta coordinada ante la pandemia de COVID-19, dejando un resultado de más de 680.000 muertos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.También asegura que su Presidencia aspira a ser "un mitin permanente". Como ejemplo cita el 7 de septiembre de 2021, cuando reunió a casi medio millón de personas para protestar contra el Supremo Tribunal de Brasil. "Ese miércoles encabezó un gran desfile militar que da muestra del apoyo del ejército a su gobierno", agregó.Entre los simpatizantes de Bolsonaro destacan los partidarios de la superioridad de poder sobre otros ciudadanos, como policías y personas que poseen armas de fuego, de acuerdo con estudios referidos por Lago.Durante su gestión, las personas con licencia especial para portar armas de fuego pasaron de 115.000 a 670.000, agrupados en clubes de tenencia de armas, detalló. "No es imposible imaginar, en muchas grandes ciudades, una insurrección liderada por las fuerzas policiales", agregó.Además, abundó el analista, con la simpatía del sector evangélico, los pastores podrían avalar esos actos rebeldes, lo que generaría un escenario anárquico que permitiría a Bolsonaro fraguar un orden dictatorial, que podría contar con la venia de una parte del ejército, institución que no sólo simpatiza con él sino que cuenta con más de 6.000 ocupantes en puestos civiles."A pesar de la popularidad de Da Silva, los izquierdistas parecen haber perdido su capacidad de unir a las masas. Los 13 años de Gobiernos de izquierda, que concluyeron en 2016, contribuyeron mucho a dispersar y debilitar los movimientos sociales, que desde entonces han batallado para recuperar su dinamismo", describió Lago.Ahora, estimó el universitario, podrían ser los intereses del presidente Joe Biden en Brasil los que emitan un llamado a proteger el orden democrático, e incluso Washington podría presionar mediante sanciones para evitar el descarrilamiento de una llamada "revolución bolsonarista".

