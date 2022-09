Comienza en Argentina Pax Russika, nueva propuesta radial sobre el mundo ruso en español

"Tiene que ver con la incomprensión de Rusia como una cultura que no acepta ser una cultura occidental y tampoco acepta ser una cultura puramente oriental. Rusia y no solo Rusia, Ucrania y Bielorrusia y otros países son Euroasia, pero no por una cuestión geográfica sino pura cuestión cultural. Y esa cultura, que mira hacia adentro pero que no está encerrada, no la han aceptado ni de un lado ni del otro", sostuvo.