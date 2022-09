https://sputniknews.lat/20220907/eeuu-impulsa-a-las-empresas-a-irse-de-asia-pero-las-empresas-quieren--1130204378.html

EEUU impulsa a las empresas a irse de Asia, pero ¿las empresas quieren?

El concepto de 'nearshoring' comenzó a crecer en los últimos años a partir de la disputa entre Washington y Pekín.

A partir de la década de 1970 las compañías occidentales comenzaron a desarrollar parte de su producción en países asiáticos como forma de obtener mayores beneficios aprovechando los bajos costos de la mano de obra.Ese proceso, denominado offshoring, tiene su contracara en el nearshoring; es decir el traslado de esa producción a regiones más cercanas a los países de origen de las compañías y a sus mercados, fundamentalmente a EEUU.Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido hace 40 años, cuando el proceso fue impulsado por una "dinámica de la integración de la economía mundial", el nearshoringsurge por "un cambio de las relaciones de poder en el sistema internacional", señaló a Contante y Sonante Federico Vaccarezza.El entrevistado es magíster en relaciones comerciales internacionales, docente de la Universidad Nacional de Avellaneda y de la Universidad Austral, en Argentina.A criterio de Vaccarezza, el comportamiento del "capital transnacional no es el mismo que el pensamiento de la política conservadora estadounidense o británica".Por otro lado, ni Washington ni Europa disponen de los recursos necesarios para brindar los incentivos para esa relocalización, según el académico consultado.El nearshoringfue discutido en la Cumbre de las Américas realizada a mitad de año en Los Ángeles (EEUU), donde se consideró como una oportunidad para América Latina.De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región podría recibir hasta 78.000 millones de dólares por exportación de bienes y servicios. De todas maneras, no todos los países podrían encarar el desafío.Según el especialista consultado, sólo México y Brasil cuentan con la infraestructura y tecnología para hacerlo.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

