El Gobierno de Gustavo Petro sigue aterrizando ideas luego de un mes en el poder

Sputnik, de la mano de analistas políticos, hace un resumen de lo que han sido los primeros 30 días del primer mandatario de izquierda en la historia de... 07.09.2022, Sputnik Mundo

"El primer mes es uno de aterrizaje, en el que se han presentado una serie de proyectos cruciales, pero hay que darles tiempo de ejecución para poder hablar, más adelante, de aciertos y desaciertos. Por ahora se está acomodando y mirando el panorama que tiene enfrente", dice a Sputnik Juan Pablo Milanese, analista y profesor de Ciencia Política de la Universidad Icesi.A diferencia de su antecesor, Petro se tomó un buen tiempo para conformar del todo su gabinete de ministros, una muestra de las reuniones que hubo con los diferentes sectores políticos para llegar a acuerdos y así tener participación en el Ejecutivo y maniobrabilidad en el Legislativo.Si bien antes de su posesión, el 7 de agosto, el presidente ya había anunciado un par de carteras, entre ellas la de Hacienda (Jose Antonio Ocampo), solo hasta esta semana se conoció quién llevaría las riendas en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Sandra Urrutia).En estas cuatro semanas, Petro ya ha hecho avisos importantes en materia económica, de relaciones internacionales, de seguridad y, sobre todo, para lograr la Paz Total, iniciativa que impulsó desde la campaña y que consiste en generar diversos escenarios de negociaciones con los grupos al margen de la ley que siguen activos, además de reforzar la institucionalidad para que el Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC (2016) se cumpla al pie de la letra.Negociaciones con el ELNEn cuanto a la Paz Total, el plan va a toda marcha en el Congreso con el apoyo del ministro del Interior, Alfonso Prada; el presidente del Senado, Roy Barreras, e Iván Cepeda, uno de los parlamentarios más representativos del Pacto Histórico.Ellos tienen a sus equipos trabajando en el marco jurídico de esta bandera del Gobierno. De hecho, Prada radicó hace una semana la modificación y prórroga de la Ley de Orden Público, que es la que permite negociar con grupos alzados en armas, para convertirla en una política de Estado y no dependiente de las administraciones de turno.Por la misma línea, una de las primeras cosas que se hizo fue el acercamiento con la guerrilla del ELN para retomar los diálogos suspendidos desde enero de 2019.El canciller Álvaro Leyva viajó a La Habana (Cuba) para reunirse con la cúpula de este grupo y empezar a explorar las opciones para retomar el proceso que inició con Juan Manuel Santos (2010-2018) y que interrumpió Iván Duque (2018-2022).Sin embargo, en los últimos días, el Comando Central de esa guerrilla criticó el manejo que se le está dando a la Paz Total, pues, según ellos, se quiere meter a todos los actores en un mismo grupo sin entender que el ELN tiene dinámicas diferentes a las bandas criminales que también quieran acogerse a este beneficio.Una reforma tributaria ambiciosaUna de las críticas más grandes al Gobierno de Petro es la reforma tributaria que quiere implementar para sacar al país del duro déficit fiscal en el que lo dejó la administración anterior.En total se espera recaudar 25 billones de pesos en 2023 —alrededor de 5.600 millones de dólares— logrando que los que tienen más tributen más, y disminuyendo los beneficios para las empresas, además de ampliar la lucha contra los evasores de impuestos.El objetivo es reducir la pobreza monetaria y la desigualdad. Petro y su ministro de Hacienda están trabajando a toda marcha en el Congreso para lograr la aprobación y así empezar con lo que sería uno de los recaudos más grandes en la historia del país.El nuevo aire en las Fuerzas MilitaresApenas se posesionó como presidente, el cambio en la cúpula militar colombiana era inminente. Petro inició el revolcón más grande al interior de las Fuerzas Militares, pues a la fecha son 52 los generales que han sido llamados a calificar servicios.De hecho, para hacer nuevos nombramientos de los cargos altos, el presidente revisó hojas de vida, una por una, para tener la garantía de que ningún militar designado tuviera investigaciones por ejecuciones extrajudiciales, corrupción o por violar los Derechos Humanos.Sumado a eso, nombró como ministro de Defensa a Iván Velásquez, un exfiscal anticorrupción que, entre otras cosas, se encargó de revelar e investigar, en su momento, los nexos entre políticos y grupos paramilitares.Restablecer las relaciones con VenezuelaDesde campaña el presidente Petro dejó claro que unas de las primeras cosas que haría sería restablecer las relaciones con Venezuela.Por eso, recién nombrado Armando Benedetti como embajador en Caracas —el hombre de confianza de Petro durante la campaña electoral—, el diplomático tomó un avión y se reunió con el presidente Nicolás Maduro, con Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y demás autoridades del vecino país.Esta visita fue el primer contacto entre el nuevo Gobierno y las autoridades venezolanas que tiene como fin, además de restablecer las relaciones comerciales, reabrir una frontera que ya cumple siete años cerrada (19 de agosto de 2015), algo que prometió Petro días después de elegido.La presentación de las respectivas credenciales de ambos embajadores fue casi que simultánea, pues mientras Benedetti estaba en suelo venezolano, Félix Plasencia llegaba a Colombia con un bajo perfil.La crítica también está presenteSi bien Gustavo Petro inicia su Gobierno con un 56% de favorabilidad entre el pueblo colombiano —según la última encuesta de Invamer—, hay sectores, incluso los propios, que con ojo de cirujano han estado evaluando su accionar en este primer mes."El Gobierno tiene que establecer un discurso más unificado con ministros y ministras, que el presidente establezca una línea más precisa y no haya salidas en falso. Si bien los altos funcionarios deben tener autonomía, eso no significa que se pierda el horizonte y el mensaje que se quiere dar desde arriba", agrega Juan Pablo Milanese.Otro congresista, pero del partido Alianza Verde y que pidió guardar la reserva, reiteró que el mandantario ha tenido salidas en falso que pueden afectar su política exterior, sobre todo al dar la directriz de que Colombia no se pronunciara en la OEA frente a las denuncias contra la violación de derechos humanos en Nicaragua. Igualmente, se le critica el desacertado comentario luego de que el pueblo chileno no aprobara la nueva Constitución en las urnas.Por ahora este Gobierno, el primero progresista en Colombia, tiene muchas prioridades a las que les está dando trámite, quizá algo perjudicial si no hay armonía.

