https://sputniknews.lat/20220907/el-mandatario-argentino-llama-a-proteger-la-democracia-tras-ataque-a-vicepresidenta-1130158661.html

El mandatario argentino llama a proteger la democracia tras ataque a vicepresidenta

El mandatario argentino llama a proteger la democracia tras ataque a vicepresidenta

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, llamó a reflexionar sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina... 07.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-07T01:25+0000

2022-09-07T01:25+0000

2022-09-07T01:25+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

cristina fernández de kirchner

📰 intento de atentado contra cristina fernández

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1119460856_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_aa7a1d6a6c592673a80648d5ab7dd53e.jpg

Fernández expresó que "el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además de su dimensión humana, es de una enorme gravedad política e institucional"."Todos los argentinos debemos sinceramente reflexionar sobre lo acontecido y contribuir desde nuestro sitio a una mejor convivencia entre todos", añadió.Asimismo, resaltó la respuesta de la sociedad, que salió a las calles a repudiar el intento de magnicidio."El pueblo argentino se conmocionó y salió a las calles a expresar su repudio. No hubo un solo acto de violencia. No hubo una sola vidriera rota. Era un pueblo conmovido reclamando paz y respeto en la convivencia", destacó el jefe de Estado.Respecto al atacante, consideró que "no es un monstruo escapado de alguna tierra lejana, ni viene de otras galaxia, ni nació marcado para ser asesino"."Es uno de nosotros. Un joven, un miembro de nuestro país que un día se ubicó fuera de los márgenes de la democracia, lleno de odio, de violencia, de rencor y rompió nuestro acuerdo de convivencia", resaltó.En ese sentido, aseguró que "Argentina está lastimada" tras el ataque a la vicepresidenta y pidió "no darle más espacio a los cultores del odio".El jueves pasado, un hombre identificado por la prensa local como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años, apuntó con un arma de fuego a Fernández cuando la vicepresidenta se bajaba del auto frente a su departamento en el barrio Recoleta de Buenos Aires.El arma, que contenía cinco balas en el cargador, no se disparó, a pesar de haber sido gatillada, según confirmó el mandatario poco después del ataque.

https://sputniknews.lat/20220906/el-atentado-contra-cristina-fernandez-de-kirchner-y-la-grieta-de-modelos-economicos-1130143632.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

argentina, alberto fernández, cristina fernández de kirchner, 📰 intento de atentado contra cristina fernández