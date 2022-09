https://sputniknews.lat/20220907/el-presidente-panameno-analiza-temas-de-relacion-bilateral-con-secretario-de-marina-de-eeuu-1130158276.html

El presidente panameño analiza temas de relación bilateral con secretario de Marina de EEUU

SAN SALVADOR (Sputnik) — El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, analizó temas de interés regional y de cooperación bilateral con el secretario de la...

américa latina

panamá

eeuu

laurentino cortizo

"Me reuní con Carlos Del Toro, secretario de la Marina de EEUU para analizar temas de interés regional, cooperación bilateral entre nuestros países, y el rol de Panamá en materia de seguridad para el hemisferio; también, sobre apoyo humanitario, ciencia y tecnología", apuntó el mandatario en su perfil de Twitter.Durante el encuentro en el Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo), Cortizo manifestó su interés en reforzar las relaciones con EEUU para continuar el trabajo conjunto en la seguridad del Canal de Panamá y contra la migración irregular, la pesca ilegal y el narcotráfico.Del Toro resaltó el trabajo que realiza Panamá en materia de seguridad y aseguró que EEUU está implementando estrategias de seguridad en varias perspectivas, no solo en solo en el país istmeño sino también en otros de la región.El encuentro abordó también temas como los programas de intercambios educativos y de seguridad para capacitarse en EEUU, que dan cumplimiento a acuerdos previos en esta materia.Cortizo estuvo acompañado por la canciller, Erika Mouynes, y el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.En junio la jefa del Comando Sur del Ejército estadounidense, general Laura Richardson, recorrió Panamá, y puso énfasis en la seguridad en la selva del Darién, fronteriza con Colombia.Más de 133.000 migrantes irregulares transitaron a través de Panamá en 2021 y este año las cifras acusan una tendencia al alza.En tal coyuntura el Ministerio de Relaciones ha llamado en varias ocasiones a la cooperación de los países de origen, pero también los de destino, en particular EEUU.

panamá

eeuu

