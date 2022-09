https://sputniknews.lat/20220907/el-primer-ministro-de-polonia-acusa-a-bruselas-de-lenta-reaccion-a-la-crisis-energetica-1130160956.html

El primer ministro de Polonia acusa a Bruselas de lenta reacción a la crisis energética

VARSOVIA (Sputnik) — El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, acusó a Bruselas de reaccionar con "demasiada lentitud" a la crisis energética. 07.09.2022, Sputnik Mundo

Morawiecki relató que debido a los precios que cambian constantemente –particularmente los precios de la energía eléctrica–, las empresas no pueden dedicarse a la planificación."Podemos ver cuánto cuesta el kilovatio hora. Con ese vaivén de los precios nadie puede elaborar un eficaz plan de negocios, los empresarios no pueden planificar sus inversiones y las familias se sumen en la pobreza", apuntó el primer ministro.Morawiecki considera que la regulación europea no es adecuada a la situación."Tenemos unos instrumentos financieros y reguladores totalmente inadecuados a la actual situación, el sistema anterior tiene atados de pies y manos a los países de la Unión Europea como Polonia y Chequia", refirió el primer ministro polaco.Desde el inicio de la operación especial en Ucrania, Occidente ha aumentado la presión de las sanciones sobre Rusia, lo que ha provocado un aumento de los precios de la electricidad, el combustible y los alimentos en Europa y Estados Unidos.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo y señaló que las sanciones dañaron seriamente la economía mundial.

