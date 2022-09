https://sputniknews.lat/20220907/es-efectivo-el-lanzamiento-de-cohetes-en-trepada-un-piloto-de-combate-ruso-lo-explica-1130175574.html

¿Es efectivo el lanzamiento de cohetes en trepada? Un piloto de combate ruso lo explica

¿Es efectivo el lanzamiento de cohetes en trepada? Un piloto de combate ruso lo explica

Desde que comenzó la operación militar especial en Ucrania, los videos de los ataques aéreos realizados por los helicópteros y aviones de ataque rusos... 07.09.2022, Sputnik Mundo

Esta técnica consiste en una aproximación a una altitud muy baja y el lanzamiento de cohetes en un vuelo de ascenso corto, seguido por un rápido descenso y maniobras de evasión. Una ventaja de este modo de ataque es obvia e indiscutible: las aeronaves se acercan menos a las fuerzas enemigas y se quedan más lejos de los sistemas antiaéreos portátiles.La mayoría de los expertos militares occidentales no tardó en tildar el lanzamiento de cohetes en trepada de ineficiente y poco preciso. Sin embargo, un piloto de helicópteros de combate ruso desestimó estas afirmaciones en una entrevista para el bloguero militar Fighter_Bomber.El piloto contó que, efectivamente, en los primeros días del conflicto la eficiencia no era buena, pues en los entrenamientos en polígonos de prueba esta técnica de tiro apenas se practicó. Se sabía que era posible, se probó, pero no se prosiguió con su práctica, explicó el piloto.El militar también comentó que cuanto más grande el calibre de los cohetes, tanto más precisos son, pues les afecta menos el viento y otras condiciones climáticas. Con ello, algunos pilotos son tan hábiles que logran lanzar los cohetes S-13 en trepada y al bajar lanzan también los cohetes S-8 contra un objetivo cercano. Por increíble que parezca, destaca el piloto, es que las imágenes captadas por los drones confirman la precisión de estos ataques.Por lo tanto, el piloto explicó que los lanzamientos en trepada no son inferiores a los lanzamientos horizontales a una distancia de dos kilómetros, pues desde tan lejos "de todos modos no puedes ver los objetivos pequeños y lanzas los cohetes con las coordenadas proporcionadas".Cabe destacar que todo lo contado y explicado arriba sobre la operación de los helicópteros de combate también se aplica a los aviones de ataque Su-25.

