Franz Ferdinand y el arte ruso: una pasión que no se acaba

La cultura rusa ha inspirado a millones de personas en el mundo, como los integrantes de la banda escocesa Franz Ferdinand, que encontraron en el... 07.09.2022, Sputnik Mundo

Franz Ferdinand está viajando por todo el mundo para promover su gira Hits To The Hero, con un cartel que recuerda a la enorme tradición del cartel soviético, cuyos diseños trascendieron fronteras y se mantienen como un referente mundial de las artes visuales. La banda fue fundada en 2002 por el cantante Alex Kapranos, el guitarrista Nick McCarthy, el bajista Bob Hardy y el baterista Paul Thomson, con influencias de bandas como Roxy Music, Blur y The Beatles.El éxito mundial llegó para Franz Ferdinand muy pronto, con el lanzamiento del sencillo Take me out, canción que se convirtió en un éxito a nivel global y que posicionó a la agrupación como una de las más populares de los inicios del nuevo milenio.La inspiración rusaDesde sus primeros lanzamientos discográficos, la banda británica dejó muy claro la influencia que el constructivismo soviético tenía en su identidad gráfica.El video oficial de Take me out ya deja ver lo mucho que el arte ruso de principios del siglo XX moldeó los primeros trabajos de la bandaSin embargo, el video del sencillo This Fire es prácticamente un homenaje a esta corriente artística, que tuvo entre sus principales impulsores a artistas como Naum Gabo, Vladimir Mayakovsky y Aleksandr Rodchenko.La influencia rusa sobre la banda volvió a quedar en evidencia con el lanzamiento de su segundo disco en 2005, You Could Have It So Much Better, que es una adaptación de una famosa obra de Rodchenko en la cual aparece la autora y documentalista rusa, Lilya Brik, gritando: "¡Libros (por favor) en todas las áreas del conocimiento!".La influencia del arte soviético sigue vigente en la agrupación. El parche de la batería que usa actualmente Audrey Tait, actual baterista de la banda, tiene un diseño basado en esta corriente con la leyenda Franz Ferdinand hits to the head, frase con la que también titularon su primer álbum recopilatorio.Tras el estallido del conflicto en Ucrania, Franz Ferdinand anunció la suspensión de sus conciertos en Rusia, reiterando el gran cariño que tienen por sus fanáticos rusos.

