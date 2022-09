https://sputniknews.lat/20220907/gremios-y-colectivos-sociales-dominicanos-protestan-contra-aseguradoras-privadas-de-salud-1130199868.html

Gremios y colectivos sociales dominicanos protestan contra aseguradoras privadas de salud

SAN SALVADOR (Sputnik) — Cinco gremios y organizaciones sociales de República Dominicana protestaron ante la sede del Consejo de la Seguridad Social (CNSS), en... 07.09.2022

También fueron protagonistas de la marcha la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el Colegio Dominicano de Abogados (CDA), la Coalición por una Seguridad Social Digna y la Unión de Trabajadores Cañeros."Los abogados de la República Dominicana, hemos sido víctima por excelencia, del crimen de la seguridad social, durante 15 años se nos ha negado el derecho al seguro contributivo subsidiado, durante más de 15 años se nos han robado esos recursos, una oligarquía que lo único que hace es robarle al usuario del afiliado", expresó Miguel Surún, presidente del CDA.En similares términos se pronunció la presidenta de la ADP en el municipio de Haina (centro-sur), Dominga Valdez, quien calificó a la lucha social contra las aseguradoras privadas de salud como de las principales que acontecen en República Dominicana, por lo que los docentes no pueden ser ajenos a ella.Jesús Núñez, líder del gremio de los trabajadores de la caña de azúcar, dijo que la lucha no es solo contra las ARS y la AFP, sino también por una seguridad social justa para la clase trabajadora quisqueyana y por el respeto a los trabajadores migrantes.El 30 de marzo la Coalición por la Seguridad Social Digna convocó a un cacerolazo a favor del derecho a la seguridad social y a las pensiones.En esa ocasión el profesor universitario Matías Bosch, uno de los organizadores de la protesta, dijo a Sputnik que las mismas AFP admitían la desaparición de 72 millones dólares —de las pensiones— y no tenían explicación para tal fraude.

