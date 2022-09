https://sputniknews.lat/20220907/guatemala-tapona-flujo-migratorio-irregular-procedente-de-honduras-1130196151.html

Guatemala tapona flujo migratorio irregular procedente de Honduras

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Gobierno de Guatemala informó que en los primeros cinco días de este mes rechazó el ingreso de 548 migrantes que de manera... 07.09.2022

El tapón fronterizo ocurrió justo en el contexto del anuncio de las autoridades hondureñas (el 2 de septiembre) sobre la formación de una nueva caravana migrante en la norteña ciudad San Pedro Sula, con la intención de cruzar a Guatemala.El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) precisó este lunes 5 a medios de comunicación que la denegación del ingreso al país se debía a que los migrantes, en su mayoría venezolanos (361), no contaban con los requisitos pertinentes para avanzar por el país del extremo norte de Centroamérica.En la lista de rechazados aparecían, además, entre una decena de nacionalidades, 60 hondureños, 56 cubanos, 16 haitianos, 13 ecuatorianos, 10 dominicanos y siete colombianos, de acuerdo con el IGM.Alerta naranjaDesde el 3 de septiembre el IGM declaró la alerta naranja, informó el portal hondureño Central News.Sin poder precisar cuáles serían los puntos de entrada a lo largo de los 256 kilómetros de la frontera con Honduras el organismo gubernamental dispuso un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil y efectivos militares a lo largo del límite territorial.La caravana dividida en dos grupos de más de 200 personas cada uno, finalmente fue interceptada en los puestos aduanales de Agua Caliente y El Corizo, en el oriental departamento de Chiquimula.Con esta operación el IGM superó la cifra de 11.000 personas a las que se les denegó la entrada al país por la frontera hondureña durante el año en curso.Venezuela, caso aparteAutoridades del IGM han instado en más de una ocasión a los migrantes con rumbo norte a acceder por los puntos autorizados en la frontera, donde. solo necesitan su documento de identidad o pasaporte vigente para franquearles el paso.Tal disposición que podría aplicar para grandes colectivos como nicaragüenses, cubanos y hondureños, en lo fundamental excluye a los venezolanos.Desde 2018 Guatemala exige una visa consultada a los venezolanos para poder ingresar a su territorio, y de acuerdo con la embajada del llamado gobierno interino de Juan Guaidó en el país del quetzal, se trata de una visa de categoría C, de carácter temporal y con una vigencia de 90 días, mientras tramitan los documentos de permanencia o el traslado a otra nación.Lo mismo que Guatemala, México también impone el visado obligatorio a los venezolanos, con la diferencia que les otorga un máximo de 180 días de permanencia.Cumbre de las AméricasLa IX Cumbre de las Américas, que sesionó en la ciudad estadunidense de Las Ángeles (oeste) en la primera decena de junio el país anfitrión firmó con otras naciones del hemisferio la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles.El acuerdo abogó por el establecimiento de políticas comunes en materia migratoria, a fin de garantizar vías regulares y seguras de esos flujos humanos.También incluyó la formulación de planes de reunificación familiar y de ayudas para los países de origen de los migrantes."Nos comprometemos a proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de su calidad migratoria, y a respetar sus derechos humanos y libertades fundamentales. Prevemos cooperar estrechamente para facilitar una migración segura, ordenada, humana y regular", reza un párrafo documento.Los gobiernos centroamericanos presentes en la ciudad californiana se comprometieron la administración de Joe Biden, en el caso específico de los venezolanos, a levantar las trabas burocráticas que impiden a esos migrantes viajar por medios regulares, como aeropuertos y aduanas.Sin embargo, hasta la fecha no hay noticias sobre una derogación formal de la visa por parte de Guatemala, Panamá, Costa Rica o El Salvador, todos estados firmantes del acuerdo.Corredor humanitarioEn medio de esta situación, activistas y migrantes de distintos países asentados en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con Guatemala, solicitaron el 5 de septiembre al Gobierno de México el establecimiento de un corredor humanitario que les garantice el libre tránsito por el país en su ruta hacia Estados Unidos.Los solicitantes clamaron por la preservación de sus derechos humanos, disminuidos por situaciones de abusos, robos y asaltos.Alegaron que la conformación del corredor humanitario les evitaría tener que transitar en masa, tal como sucedió en los días precedentes cuando circularon en los últimos días unas 11 caravanas integradas por cerca de 3.000 personas.La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha interceptado a más de 1,7 millones de personas en lo que va del año fiscal 2022, iniciado el 1 octubre.La posición geográfica de Guatemala y México los convierte en el paso obligado de migrantes irregulares procedentes de docenas de nacionalidades que cada año intentan llegar a Estados Unidos en busca del "sueño americano"Las caravanas más organizadas de migrantes comenzaron a formarse en la terminal metropolitana de buses de San Pedro Sula, desde donde partió la primera 13 de octubre de 2018.

