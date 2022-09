https://sputniknews.lat/20220907/italia-como-sobrevivir-al-invierno-sin-el-gas-ruso-1130202738.html

Italia: ¿cómo sobrevivir al invierno sin el gas ruso?

Italia: ¿cómo sobrevivir al invierno sin el gas ruso?

A poco más de dos semanas de las elecciones generales, los efectos de la crisis internacional polemizan la campaña en un país que reclama mejoras económicas.

El encarecimiento de la energía en Europa disparó la inflación a índices récord en la mayoría de los países e Italia no es la excepción.Las sanciones de EEUU y la UE a Rusia por el conflicto en Ucrania repercuten en el país europeo que no logra estabilidad política y económica.En un intento de revertir esta situación, los italianos irán a las urnas este 25 de septiembre para elegir 400 miembros de la Cámara de Diputados y 200 miembros del Senado.Los comicios fueron convocados de forma anticipada tras la dimisión en julio del hasta entonces primer ministro Mario Draghi. El político perdió la confianza y el apoyo de los partidos políticos de la coalición que lo habían puesto como jefe del Ejecutivo.A criterio del entrevistado, "existe una clara preocupación por el aumento de los costos. No era lo que la clase política prometió al principio y la gente no esperaba este factor como consecuencias de las sanciones de EEUU y la UE a Moscú por el conflicto en Ucrania", agregó.Las últimas encuestas centran la puja por el primer lugar entre el derechista Hermanos de Italia, de Giorgia Meloni, y el Partido Demócrata, de Enrico Letta, ambos con casi 24% de los votos.Detrás con un 14,5% se colocan La Liga, de Matteo Salvini, el Movimiento 5 Estrellas del exprimer ministro Giuseppe Conte con 11% y Forza Italia, del también expremier Silvio Berlusconi, con 7 %."Uno de los desafíos más grandes es el económico y cómo sobrevivir al invierno sin el gas ruso. Los precios ya han subido seis veces y no se presentan alternativas; no hay respuestas a las inquietudes", dijo el italiano."Esta realidad es parte de Europa, que deberá revisar su política. El panorama se ve complicado", reflexionó el periodista.Forcinitti habló además de la polarización cultural en los discursos, los cuales se potenciaron con la pandemia y la crisis en Ucrania."Hay poco sentido constructivo y eso resta al debate y a la capacidad de reflexión. La clase política italiana tiene muy poca legitimación”, afirmó el periodista.Los partidos Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia se presentarán en coalición. Esto les da ventaja sobre los partidos de izquierda y centristas, los cuales han dividido el voto.En Uruguay, Telescopiose transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

