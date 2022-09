https://sputniknews.lat/20220907/jalife-rahme-eeuu-ha-buscado-destruir-o-balcanizar-a-rusia-durante-los-ultimos-100-anos-1130182626.html

Jalife-Rahme: EEUU ha buscado destruir o balcanizar a Rusia durante los últimos 100 años

Jalife-Rahme: EEUU ha buscado destruir o balcanizar a Rusia durante los últimos 100 años

El conflicto de Ucrania puede entenderse como una guerra de 100 años durante los que Estados Unidos ha buscado la balcanización y la desintegración de Rusia... 07.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-07T16:50+0000

2022-09-07T16:50+0000

2022-09-07T16:50+0000

internacional

alfredo jalife-rahme

💬 opinión y análisis

rusia

eeuu

ucrania

donbás

volodímir zelenski

vladímir putin

vladímir lenin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/05/1130102317_0:112:1080:720_1920x0_80_0_0_5d87aceaaa6c03398108beb6bbfa8c2b.jpg

Así lo estimó el internacionalista Alfredo Jalife-Rahme en su colaboración editorial con el diario mexicano La Jornada de este 7 de septiembre.También, agregó, este conflicto se configura como una nueva guerra de los 30 años, por iniciar en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética, proseguir en 2014 con el golpe de Estado que depuso a Víktor Yanukóvich y agudizarse en 2022, con el inicio de la operación militar especial rusa.De esta manera y a la luz de un análisis del general retirado alemán Harald Kujat, el internacionalista acusó que el pueblo de Ucrania está luchando en favor de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Kujat fue jefe del Estado Mayor del ejército de Alemania entre 2000 y 2002, además de dirigir el comité militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza militar occidental, entre 2002 y 2005, recordó Jalife-Rahme..El internacionalista recordó que en 2014, el mando militar retirado consideró que la OTAN fracasó "descaradamente" en Ucrania mientras que ahora critica la posición política del país europeo, mediante un artículo publicado en el Preußische Allgemeine Zeitung.La idea de que la OTAN malogró sus objetivos en Ucrania en 2014 se ha consolidado en círculos académicos críticos de occidente y Eurasia, además de espacios del Sur Global, destacó el politólogo.Estados Unidos, consideró a su vez Kujat, está en rivalidad con dos superpotencias, Rusia y China, y Ucrania lucha conforme a esos intereses.De acuerdo con el mando militar alemán, el titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmó que el presidente Joe Biden busca deponer a su par ruso, Vladímir Putin, y someter a sus fuerzas armadas a una permanente debilidad mediante guerra de desgaste.Medios globalistas neoliberales consideran por ello al exmando alemán rusófilo, subrayó Jalife-Rahme.Sin la intervención directa de la OTAN y Estados Unidos, Rusia no estará ni cerca de una derrota militar, consideró el mando alemán citado por Jalife-Rahme.Kujat afirmó, además, que China no tiene interés en que se derrote militarmente a Rusia porque usaría ese proceso para aliviar a su vecino y para avanzar sus propios intereses, por lo que Estados Unidos no podrá librar una confrontación simultánea con ambos países.Luego de que el líder de la iglesia católica, el papa Francisco, aseverara que el conflicto entre Kiev y Moscú pudo ser provocado o al menos no prevenido, Jalife-Rahme invitó al religioso a revisar las posturas sobre el tema del presidente Joe Biden, la legisladora Nancy Pelosi o el político y exmilitar John Kerry, hoy encargado de Washington para asuntos climáticos.Jalife-Rahme, además, acusó directamente a los presidentes ucranianos Petró Poroshenko y Volodímir Zelenski de evadir la aplicación de los Acuerdos de Minsk, además de asesinar a 14.000 habitantes de la región del Donbás, allegados lingüística y culturalmente a Rusia.Los Acuerdos de Minsk, recordó el mando alemán citado por Jalife-Rahme, hubieran otorgado autonomía al Donbás sin necesidad de desincorporarse de Ucrania. Hoy el territorio es considerado autónomo por el Kremlin.

https://sputniknews.lat/20220902/la-otan-y-la-union-europea-cayeron-en-su-propia-trampa-contra-putin-1130007176.html

https://sputniknews.lat/20220825/el-papa-francisco-se-aleja-del-delirio-de-omnipotencia-occidental-en-el-conflicto-de-ucrania-1129749512.html

https://sputniknews.lat/20220410/por-que-los-acuerdos-de-minsk-no-lograron-detener-el-genocidio-en-donbas-1124300197.html

eeuu

ucrania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alfredo jalife-rahme, 💬 opinión y análisis, rusia, eeuu, ucrania, donbás, volodímir zelenski, vladímir putin, vladímir lenin, acuerdos de minsk