Rusia descarta medidas simétricas a la restricción de visados de la UE

VLADIVOSTOK, RUSIA (Sputnik) — Rusia actuará de conformidad con sus propios intereses respecto a la restricción de visados por parte de la Unión Europea (UE) y... 07.09.2022, Sputnik Mundo

Pese a que la Cancillería rusa suele responder de forma simétrica a las sanciones occidentales, continuó, no se hará nada que pudiera causar daño al país.El 6 de septiembre la Comisión Europea adoptó una propuesta para suspender el acuerdo de facilitación de visados para los ciudadanos de Rusia. El acuerdo entró en vigor en junio de 2007 y permitía estancias previstas de no más de 90 días en cualquier período de 180 días tanto para los turistas rusos en la UE como para los ciudadanos europeos en Rusia.Después de que Rusia lanzara la operación militar en Ucrania, varios países europeos propusieron prohibir la concesión de visados Schengen a los rusos.Entre los países que ya anunciaron la suspensión de visados para los rusos figuran Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, sin embargo, no se trata de una suspensión total pues en casi todos los casos hay excepciones por motivos de estudio o asistencia a funerales de familiares cercanos.Rusia advirtió previamente que adoptará contramedidas si se suspenden los visados Schengen a sus ciudadanos y destacó que eso contradice los compromisos de la UE en materia de derechos humanos.

