Cinco datos curiosos sobre Carlos III, el nuevo rey del Reino Unido

Cinco datos curiosos sobre Carlos III, el nuevo rey del Reino Unido

Con el fallecimiento de Isabel II, ocurrido este 8 de septiembre, Carlos se convirtió en el nuevo rey del Reino Unido

Carlos Felipe Arturo Jorge, nombre completo del integrante de la familia real, fue príncipe de Gales y Chester, duque de Cornwall, duque de Rothesay y Carrick, barón de Renfrew, lord de las Islas y príncipe y administrador de Escocia, de acuerdo con información de la Enciclopedia Británica.Nació el 14 de noviembre de 1948 en el Palacio de Buckingham, ubicado en Londres, y es el hijo mayor del enlace matrimonial entre la reina Isabel II y el príncipe Felipe, duque de Edinburgo fallecido en 2021.Formación militarAntes de ser investido como príncipe de Gales, Carlos no aprendió la lengua galesa sino hasta antes de tomar posesión del nombramiento, en 1969, cuando tenía 21 años.Estudió en el Colegio de la Fuerza Aérea Real y en el Colegio de la Naval Real, con la que incluso realizó maniobras operativas entre 1971 y 1976.Investigaciones sobre arquitecturaEn 1989, un Carlos de 41 años publicó un libro titulado A vision of Britain, crítico de la arquitectura moderna, y tres años después, en 1992, fundó el Instituto de Arquitectura del Príncipe de Gales, que derivó en la organización BRE Trust, enfocada en regeneración urbana y proyectos de desarrollo.Las polémicas de una pareja icónica del siglo XXDiana Spencer, más conocida como Lady Di, fue una filántropa y activista de visibilidad internacional, y la primera esposa del príncipe Carlos, por lo que se convirtió también ella en la princesa de Gales.Por su actividad internacional y su presencia carismática, la princesa Diana sigue siendo una de las figuras más reconocidas de la segunda mitad del siglo XX, además de ser la madre de los dos hijos del hoy rey del Reino Unido, William y Harry.Carlos y Diana se casaron el 29 de julio de 1981 y la controversia entre ambos creció no sólo por su separación, conducida entre 1995 y 1996, sino también por el fallecimiento de la joven, ocurrido en París el 31 de agosto de 1997 a causa de un accidente automotriz.El matrimonio se deterioró y poco a poco fue objeto de un escrutinio más puntual por la prensa sensacionalista, que especulaba en torno a rumores de infidelidad de Carlos contra Diana.La princesa Diana acusó ante la prensa que su esposo tenía una relación extramarital con Camila Parker Bowles, con quien Carlos terminaría contrayendo matrimonio en 2005.Una dramatización metafórica de los conflictos al interior de la pareja formada por Carlos y Diana fue llevada al cine por el director chileno Pablo Larraín en su película Spencer, estrenada en 2021 y protagonizada por Kristen Stewart. El actor londinense Jack Farthing representa en la cinta al príncipe Carlos.Activista ambiental desde 1970El ahora rey del Reino Unido advirtió de los riesgos de la contaminación y de las amenazas de contenedores indestructibles de plástico al menos desde 1970.Desde entonces ha solicitado acciones oportunas para contener el calentamiento global, además de impulsar una agenda de sustentabilidad que perfile el equilibrio entre el mundo natural y la humanidad.Incursión en la pantallaEl monarca británico ha figurado en el cine y la televisión e hizo su debut en 1984 para la serie infantil Jackanory. En un episodio titulado El hombre viejo de Lochnagar y escrito por él mismo, Carlos narra la historia para la televisión.También figuró en una representación de sí mismo para la serie Coronation Street, emitida desde 1960 y aún vigente. Carlos apareció en un episodio emitido el 8 de diciembre de 2000. Veintidós años después, el ahora rey volvió a la televisión para volver a representar al príncipe de Gales, en esta ocasión para la serie EastEnders, emitida entre 1985 y el 2022.Finalmente, Carlos participa en el mediometraje Prince William: Duty calls (Príncipe William, el deber llama, en español), una cinta dirigida por Amber Rondel acerca de la sucesión monárquica en el Reino Unido, estrenada en 2022 y con 46 minutos de duración.A dos meses de cumplir 74 años de edad, este 8 de septiembre Carlos III se convirtió en el nuevo rey del Reino Unido, tras el fallecimiento de su madre notificado por el Palacio de Buckingham.

