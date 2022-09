¿Cómo repercute en América Latina la muerte de la reina Isabel II?

https://sputniknews.lat/20220908/como-repercute-en-america-latina-la-muerte-de-la-isabel-ii-1130253510.html

Crece la expectativa por la impronta que dará a su reinado el nuevo monarca Carlos III de Reino Unido

La muerte de la reina Isabel II a los 96 años de edad en el Palacio de Balmoral pone en perspectiva su trayectoria como la monarca más longeva en un mundo convulsionado, marcado por la decadencia de su imperio.La presencia de Reino Unido en el continente americano se extiende como consecuencia del proceso de colonización a Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, y San Vicente, las Granadinas y Canadá.La monarca británica es además el "símbolo de la libre asociación" de los 53 miembros de la Mancomunidad de Naciones, aunque la pertenencia al grupo no implica sumisión a la Corona. Es decir, en ellos es la figura política principal, pero no necesariamente reina.El último país en independizarse fue Barbados, en noviembre de 2021, lo que abríó la puerta a posibles nuevas rupturas.“La reina Isabel II comulgada con esta idea del viejo imperio del Reino Unido”, dijo a Telescopio al analista político mexicano, Dámaso Morales, maestro en Relaciones Internacionales.“A la propia reina le tocó realizar nuevos acuerdos políticos con Canadá para que le otorgara la soberanía constitucional y una mayor autonomía”.Isabel II de Reino Unido se convirtió en la reina más longeva de toda la historia. Su llegada al trono hace 70 años, cuando tenía apenas 25, fue un hecho que marcó al país y trascendió al mundo.La abdicación voluntaria de su tío, el rey Eduardo VIII, permitió su coronación tras la muerte de su padre como monarca. Jorge VI.“Sin lugar a dudas su reinado fue muy significativo para Reino Unido. Ella, a pesar de su juventud, llegó con la idea de establecer un reinado sólido y estable. En su papel como jefa de Estado, cumplió lo que tenía que cumplir”, agregó el analista.Isabel II había celebrado recientemente el jubileo de platino de su reinado, al cumplirse 70 años en el trono y había presidido la entrega ceremonial del poder a la nueva primera ministra Liz Truss, en medio de la fuerte crisis energética y económica que sacude al país.Su reinado solo es superado por Luis XIV, quien gobernó Francia durante 72 años y 110 días durante entre 1643 y 1715.En su relación con América Latina, la guerra en Malvinas con Argentina, enfrió la relación con el continente.“Su modo de actuar era cumplir la función de la monarquía. En las sociedades contemporáneas eso implica la unidad de los reinos y tratar de garantizar el orden interno en los momentos de crisis”, dijo a Telescopio el historiador argentino Alberto Lettieri.El tema Malvinas “es muy doloroso para los argentinos. Quien inició la guerra fue la ex primera ministra Margaret Thatcher”, agregó.“La decisión más difícil que ha tenido que tomar Gran Bretaña es subordinarse y actual como partenaire de EEUU, sobre todo después de la guerra de las Malvinas” sostuvo Lettelieri.“Cuando asume, Isabel tenía pocos estados que respondían a su liderazgo, sin embargo concluye su período con otros 14. Ha sido una política efectivísima”, reflexionó el historiador.El príncipe Carlos de Gales heredó el trono del Reino Unido de manera inmediata tras el fallecimiento de Isabel II.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

