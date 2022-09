https://sputniknews.lat/20220908/el-muro-fronterizo-de-trump-entre-mexico-y-eeuu-un-fraude-que-por-fin-tendra-culpable-1130204575.html

El muro fronterizo de Trump entre México y EEUU: ¿un fraude que por fin tendrá culpable?

Steve Bannon, uno de los personajes más cercanos al expresidente Donald Trump, se entregaría este 8 de septiembre a las autoridades de Nueva York, quienes lo...

La llegada del mandatario republicano al poder en 2016 marcó un punto de quiebre en las relaciones diplomáticas entre Washington y la Ciudad de México. Durante su campaña, el republicano impulsó un discurso abiertamente anti migrante, específicamente en contra de los mexicanos, a los que tildó de criminales. El símbolo de su narrativa fue el muro que propuso: una kilométrica valla metálica que se extendería por buena parte de la frontera sur estadounidense y que, supuestamente, pagarían las autoridades mexicanas y evitaría la migración irregular desde México y Centroamérica. Aquella promesa de campaña jamás se concretó en una acción real. Sí, en cambio, surgieron escándalos por un supuesto fraude para conseguir recursos financieros para construir el muro. Y en esta historia hay un hombre clave: Steve Bannon, exasesor de Donald Trump. Ya en 2020, este hombre, ex vicepresidente de Cambridge Analytica y muy cercano a los medios de comunicación, fue acusado por las autoridades federales de su país por presuntamente haber estafado a varios donantes durante la campaña We Build The Wall (Nosotros construimos el muro). Sin embargo, según información del diario estadounidense The Washington Post, dos años después de esos hechos, Bannon hoy teme otra acusación en su contra por motivos similares. Por ello, tiene previsto entregarse a las autoridades. El aliado de Donald Trump logró evadir las acusaciones de 2020 gracias a que su nombre estaba incluido en una lista de 140 indultos que el expresidente republicano aprobó poco antes del fin de su Gobierno.Desde entonces, la oficina del fiscal de distrito de Manhattan abrió una nueva investigación que queda fuera de la jurisdicción del indulto, ya que se trata de una indagatoria en el ámbito local.Según la investigación de las autoridades neoyorquinas, Steve Bannon encabezó una campaña de recaudación de fondos, a través de la cual logró reunir más de 25 millones de dólares que, supuestamente, iban a ser utilizados únicamente para financiar la construcción del muro fronterizo.Sin embargo, las autoridades aseguran que el exasesor de Trump se quedó con cerca de un millón dólares, al igual que varios implicados en la campaña.La acusación de desvío de recursos apunta a tres personas, una de ellas, Brian Kolfage, quien se declaró culpable de beneficiarse de la recaudación; la otra es Timothy Sea, quien fue exonerado luego de que el jurado no pudo demostrar su culpabilidad.Tras revelarse la noticia de su presunta entrega, Steve Bannon declaró en un comunicado que se trata de "cargos falsos" y "nada más que una militarización política partidista del sistema de justicia criminal".La nueva acusación se formula dos meses después de que Bannon fue acusado de desacato por no acudir a una de las audiencias del Congreso de Estados Unidos relacionada con los disturbios del Capitolio, el 6 de enero de 2021.

