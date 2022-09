https://sputniknews.lat/20220908/el-precio-del-petroleo-entre-el-pedido-del-g7-y-una-acertada-postura-de-la-opep-1130231832.html

El precio del petróleo, entre el pedido del G7 y una "acertada" postura de la OPEP+

El precio del petróleo, entre el pedido del G7 y una "acertada" postura de la OPEP+

La decisión de la OPEP+ de recortar la producción de petróleo a pesar del pedido del G7 es "acertada", dijo a Sputnik el experto Rafael Quiroz. El analista... 08.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-08T16:38+0000

2022-09-08T16:38+0000

2022-09-08T16:38+0000

economía

petróleo

opep

venezuela

rafael quiroz

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/02/1125058694_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_717b8d9cd524393af487ab0a7222d01f.jpg

La economía mundial intenta sortear los embates de una inflación global producto de la ralentización económica a causa de la pandemia por COVID-19, la merma en la actividad económica china y las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia.En este contexto de incertidumbre, el 2 de septiembre los ministros de Finanzas del Grupo de los Siete (G7) acordaron imponer un tope al precio del petróleo ruso y prohibir su suministro por mar a menos que se compre a un precio limitado. En ese contexto, hicieron un llamado a los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a aumentar la producción de barriles para evitar subas.Sin embargo, la OPEP+ anunció el 5 de septiembre la disminución de la producción de petróleo a razón de 100.000 barriles diarios para contrarrestar las presiones de EEUU y equilibrar el precio del crudo, que había caído por temor a la recesión.En conversación con Sputnik, el economista y jefe de cátedra de Economía y Políticas petroleras de la Universidad Central de Venezuela, Rafael Quiroz, afirmó que dentro de las funciones principales de la OPEP está "defender el precio del petróleo".En aquel entonces, como hoy en día, "la OPEP tiene dentro de sus funciones principales estabilizar el precio del barril de petróleo". Por consiguiente, "abre grifos y aumenta su producción y por consiguiente aumenta la oferta mundial del petróleo cuando los precios están muy altos o siguen con una tendencia exageradamente a mayores precios", consignó el experto en materia petrolera.Igualmente "recorta producción, como lo es el caso del lunes [5 de septiembre], cuando ven que los precios van bajando, que están amenazados por cualquiera de las variables que circundan el mercado mundial de petróleo". El analista explicó que, en este caso, esas amenazas son las de "una posible recesión o una disminución del consumo petrolero".En ese marco, "a la OPEP no le queda otra alternativa que probar con un recorte de 100.000 barriles, a ver cómo se comporta el mercado", graficó.Quiroz apuntó que, mientras tanto, desde hace seis meses EEUU ha inyectado en el mercado un millón de barriles diarios, "drenando sus reservas estratégicas para inyectárselas a la oferta petrolera, de modo de evitar que los precios sigan en alza inusitada" por las sanciones contra el petróleo ruso.Según el economista, en este momento "se trata de ajustar hacia abajo porque el Brent, que es el principal marcador que tomamos como referencia los analistas petroleros, está cotizando entre 92 o 94 dólares después de haberse cotizado sobre los 120 dólares. Es una caída bastante marcada en un semestre".La geopolítica del petróleoEn la medida que la OPEP "defiende los precios, está defendiendo los intereses de los países miembros y aliados, tomando en cuenta la figura de la OPEP+, es decir, los 13 miembros más 10 países que entran en una alianza estratégica en torno al mercado petrolero", entre los que se incluye a Rusia.Según Quiroz, la importancia del petróleo por encima de las demás materias primas, "es que tiene carácter y concepto geopolítico y geoestratégico"."Eso es un problema del mundo desarrollado. Ya tenemos muchos problemas entre los países emergentes de la OPEP como para preocuparnos también de los problemas de los países no miembros de la OPEP y sobre todo los países desarrollados. 'Ese es tu problema', como diríamos aquí en Venezuela", subrayó Quiroz.Quiroz recordó que "la OPEP estuvo más de un año, 16 meses, aportando a la oferta petrolera 400.000 barriles diarios de aumento de producción para efectos de rebajar los precios, ya no puede hacer más sacrificios allí".A las puertas de una recesión mundial, Quiroz enfatizó que a los países de la OPEP+ no les queda otra alternativa que "empezar a recortar la producción" de petróleo para combatir la "volatilidad" de los precios en un mercado de por sí "impredecible".

https://sputniknews.lat/20220904/occidente-se-quedara-sin-petroleo-las-posibles-consecuencias-del-tope-de-precio-acordado-por-g7-1130054605.html

https://sputniknews.lat/20220905/ministro-venezolano-asegura-que-la-opep-estabiliza-el-mercado-pese-a-las-sanciones-contra-rusia-1130089800.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Álvaro Roslik https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1115484944_0:0:2048:2047_100x100_80_0_0_61f9cc2d968fda545860f417cf11db96.jpg

petróleo, opep, venezuela, rafael quiroz, 💬 opinión y análisis