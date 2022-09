https://sputniknews.lat/20220908/el-senado-de-argentina-repudia-atentado-contra-vicepresidenta-con-ausencia-de-la-oposicion-1130231195.html

El Senado de Argentina repudia atentado contra vicepresidenta con ausencia de la oposición

El Senado de Argentina repudia atentado contra vicepresidenta con ausencia de la oposición

BUENOS AIRES (Sputnik) — El Senado argentino aprobó por unanimidad una declaración consensuada en el recinto que rechaza el intento de magnicidio contra la... 08.09.2022

Con 37 votos afirmativos, el Senado respaldó el proyecto de declaración unificado, en base a cuatro propuestas presentadas, que declara "su más enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el jueves 1 de septiembre del corriente año en las puertas de su domicilio".El breve texto también expresó la solidaridad de la Cámara Alta con la también presidenta del Senado y exigió "el esclarecimiento y la condena de los responsables del hecho lamentable que empaña la vida en democracia".Por último, el Senado exhortó "a toda la dirigencia y a la población a buscar los caminos que conduzcan a la paz social".Durante la sesión pública especial convocada a tal fin, la senadora Clara Vega, autora de uno de los proyectos presentados y representante del partido Hay Futuro Argentina, aseguró que "era necesario hacer un repudio colectivo de todo este Senado", ya que había sido "la institucionalidad del país la que fue atacada".El jefe del bloque oficialista en el Senado, José Mayans, criticó a la oposición por ausentarse en la convocatoria, que pudo salir adelante gracias a la presencia de 34 legisladores de la alianza gobernante y otros tres aliados, entre ellos Vega y Weretilneck."Una cosa es un comunicado escrito en la emergencia y otra es sentarnos en este recinto y expresarnos, la idea era esa: que la oposición hoy esté acá y de su punto de vista; no sé a qué le temen", reprochó el representante del bloque oficialista Frente de Todos.El principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, justificó su ausencia en el recinto al sostener que no iba a avalar "el uso político partidario del Congreso" y recordó que a pocos minutos del atentado, la fuerza firmó una declaración conjunta con el Frente de Todos, pero que el oficialismo había decidido "politizar el hecho e intentar responsabilizar a la justicia, los medios y la oposición como instigadores del hecho".El 1 de septiembre un hombre apuntó con una pistola al rostro de la vicepresidenta Fernández de Kirchner cuando regresaba a su departamento en Recoleta. El atacante apretó el gatillo, pero el arma no funcionó a pesar de llevar cinco balas en el cargador. La vicepresidenta salió ilesa del ataque.La policía detuvo al agresor, que fue identificado como Fernando Sabag Montiel, de 35 años, de origen brasileño y con antecedentes por portar armas, que le valieron una detención en marzo.El ministro de Seguridad argentino, Aníbal Fernández, declaró que en el momento del ataque la custodia de Fernández de Kirchner actuó correctamente.Sin embargo, el vídeo del momento de ataque provocó críticas de los medios y los expertos, quienes afirmaron que la custodia no defendió debidamente a la vicepresidenta.El agresor logró acercarse a Fernández de Kirchner y nadie la tapó con su cuerpo. El propio atacante fue detenido por gente de a pie congregada cerca de la casa de la vicepresidenta.

