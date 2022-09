https://sputniknews.lat/20220908/es-verdad-que-rusia-usa-los-sistemas-s-300-contra-objetivos-terrestres-en-ucrania-1130244446.html

¿Es verdad que Rusia usa los sistemas S-300 contra objetivos terrestres en Ucrania?

defensa

🎖️ especiales militares

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

s-300

En realidad, estas preguntas tienen unas respuestas muy claras que lo explican todo. Por ello, primero analizaremos las declaraciones, cuándo se hacen, por qué son ridículas y, finalmente, qué objetivos persigue Kiev al decir que los militares rusos emplean misiles antiaéreos contra blancos de superficie.¿Qué dice Kiev y cuándo lo hace?El régimen de Zelenski afirma con cierta regularidad que ante la falta de otros medios de ataque y “por desesperación” los militares rusos recurren a los sistemas de defensa antiaérea S-300 que fueron reconfigurados para atacar objetivos terrestres.Con ello, normalmente estas declaraciones coinciden con los casos cuando los misiles de defensa antiaérea ucranianos impactan contra los edificios en las áreas residenciales.¿Por qué esto no tiene ningún sentido?Efectivamente, los sistemas de defensa antiaérea contemplan la posibilidad técnica de ser reconfigurados para su uso contra objetivos que no están volando en el aire, sino contra blancos terrestres. Sin embargo, en las circunstancias actuales simplemente no tiene ningún sentido recurrir a este uso de los S-300 por las siguientes razones:Por lo tanto, se hace obvio que el uso de los misiles de los sistemas S-300 contra objetivos en tierra no tiene ningún sentido o valor estratégico, pues el Ejército ruso dispone de una gran variedad de opciones que son más potentes, tienen un mayor alcance, fueron diseñados específicamente para la misión y resultan ser menos costosos.Y si se argumenta que los militares rusos lo hacen porque les faltan proyectiles, el uso de los proyectiles mucho más caros va en contra de cualquier sentido común.Entonces, ¿por qué Kiev dice algo que no tiene ninguna lógica?Los atentos se habrán fijado que normalmente estas declaraciones coinciden con los casos cuando los misiles de defensa antiaérea ucraniana caen sobre áreas residenciales o impactan contra edificios como, por ejemplo, ya vimos al principio del conflicto, cuando un misil chocó contra un edificio en Kiev.Ello se debe al hecho de que una gran parte de los misiles antiaéreos ucranianos estuvieron durante mucho tiempo en almacenamiento sin el debido mantenimiento. Como resultado de ello, fallan con una considerable frecuencia, y algunos de los sistemas que dejan de funcionar son el guiado y la autodestrucción.Sin embargo, con el fin de no quedar mal ante el público y la prensa, se lanza una especie de "mensaje preventivo" de que los militares rusos emplean estos misiles deliberadamente contra blancos en tierra. Así, el régimen gana por todos los frentes: no asume la responsabilidad por el indebido uso de los sistemas de defensa antiaérea, y al mismo tiempo acusa a Rusia por estos fallos, que en algunos casos se llevan las vidas de gente inocente.De tal modo, por un lado tenemos al Ejército ruso, que literalmente no tiene ni una sola razón para emplear sus sistemas S-300 contra posiciones ucranianas en tierra, mientras que para Kiev esta leyenda urbana es beneficiosa.

ucrania

