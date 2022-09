https://sputniknews.lat/20220908/la-oposicion-se-fractura-en-mexico-a-dos-anos-de-las-elecciones-presidenciales-de-2024-1130195495.html

La oposición se fractura en México a dos años de las elecciones presidenciales de 2024

El Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaron objeciones a la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de extender el mando militar de la Guardia Nacional al menos hasta 2028 y llamaron al tricolor a definir si respetará sus acuerdos previos.México vive una crisis de seguridad por la desaparición de la Policía Federal y el debilitamiento de las corporaciones de seguridad de los estados y los municipios, acusaron el PAN y el PRD en un comunicado conjunto.Tanto el PRD como el PAN recordaron que aprobaron el marco legal transitorio que, al inicio del sexenio, facultó la creación de la Guardia Nacional con un mando civil, además de subrayar que la estrategia tenía una vigencia de cinco años."Con la convicción de que era necesario sumar esfuerzos para frenar al régimen autoritario que se está construyendo, los partidos opositores dejamos de lado nuestras claras diferencias y conformamos la coalición Va por México", agregaron el PAN y el PRD, desde la que acordaron en 2021 evitar la militarización del país."Ante la iniciativa de reforma constitucional presentada por la diputada priista Yolanda de la Torre, que prorroga hasta 2028 la militarización del país, expresamos nuestra sorpresa y profunda inconformidad, y le solicitamos a la dirigencia nacional del PRI que rectifique y honre la plataforma electoral y el compromiso que ha firmado", señalaron.La iniciativa del PRI implicará dilatar la actuación inconstitucional de las fuerzas armadas, además de que concede al gobierno de López Obrador motivos para diferir su atención al problema de fondo de la inseguridad, reclamaron el sol azteca y el blanquiazul.El PRD y el PAN pidieron al tricolor evitar poner en riesgo una alternativa electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2024, cuando podrían disputar el Palacio Nacional, sede del poder ejecutivo federal, al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).PRI asevera que alianza no está en riesgoEn contrasentido a la declaratoria perredista y panista, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo en conferencia de prensa que considera fuera de riesgo el enlace de las tres fuerzas políticas."Ante cualquier duda de que la alianza Va por México, porque se han dicho muchas cosas lo quiero decir, ante cualquier duda se los dice el Partido Revolucionario Institucional, la alianza Va por México no está en riesgo", enfatizó el líder partidista."Mantenemos con una profunda convicción nuestra postura aliancista porque estamos convencidos de que es el mejor camino para llegar a la victoria en el 2023 y en el 2024", abundó Moreno, en referencia a las elecciones gubernamentales de Coahuila y el Estado de México, y la presidencial del año siguiente.Aseveró también que mantiene la interlocución con los dirigentes del PAN y el PRD y pidió a ambos aliados comprender la postura del tricolor y sobreponerse a las diferencias para lograr acuerdos tanto en materia de seguridad como en la vía electoral.Además, el tricolor justificó su propuesta ante la Guardia Nacional bajo el argumento de que la institución de seguridad todavía no se encuentra lista, pero la situación de inseguridad en el país vuelve inviable devolver efectivos a los cuarteles.En cambio, dijo Moreno, es necesario otorgar una prórroga que permita la consolidación del cuerpo de seguridad.

