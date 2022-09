https://sputniknews.lat/20220908/moscu-respondera-a-paises-balticos-por-su-restriccion-de-entrada-a-los-rusos-1130232677.html

Moscú responderá a países bálticos por su restricción de entrada a los rusos

Moscú responderá a países bálticos por su restricción de entrada a los rusos

MOSCÚ (Sputnik) — Estonia prohibirá la entrada al país para los nacionales de Rusia a partir del 19 de septiembre, anunció el ministro de Exteriores del país... 08.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-08T16:52+0000

2022-09-08T16:52+0000

2022-09-08T16:52+0000

rusia

maría zajárova

visados

europa

estonia

letonia

schengen

unión europea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/13/1126992307_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_990ec47e915de53996ffec39f9d1f6ee.jpg

A los rusos que tienen un visado válido para entrar en la zona Schengen, el canciller advirtió de que "no son bienvenidos en Estonia".Su homólogo letón, Edgars Rinkevics, avanzó por la mañana que las tres naciones del Báltico lograron un principio de acuerdo para restringir el movimiento de ciudadanos rusos a través de las fronteras de Estonia, Letonia y Lituania con Rusia y Bielorrusia.Por su parte, María Zajárova, anunció que desde Moscú responderán a la medida."Por supuesto, habrá una respuesta. Pero será en intereses de nuestro Estado. Contestaremos de una manera que sea beneficiosa para nuestro país y gente", afirmó Zajárova en una rueda de prensa.La vocera indicó que la respuesta de Rusia será meditada, y que Moscú no prevé cerrarse a los ciudadanos de la UE."Todos los que quieran visitar Rusia y comprobar con sus propios ojos su singularidad cultural y civilizatoria, tendrán la oportunidad de hacerlo", especificó.Asimismo, la portavoz recordó que los países bálticos "violan todos los principios del derecho internacional", así como la libertad de movimiento descrita en los documentos de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.Zajárova destacó que la UE está "complicando los lazos comerciales y personales entre los pueblos del continente europeo, en el espacio euroasiático".El 6 de septiembre, la Comisión Europea adoptó una propuesta para suspender el acuerdo de facilitación de visados para los ciudadanos de Rusia. Los representantes permanentes de los países de la UE, en una reunión celebrada el miércoles en Bruselas, también aprobaron la medida.El acuerdo entró en vigor en junio de 2007 y permitía estancias previstas de no más de 90 días en cualquier período de 180 días tanto para los turistas rusos en la UE como para los ciudadanos europeos en Rusia.Después de que Rusia lanzara la operación militar en Ucrania, varios países europeos propusieron prohibir la concesión de visados Schengen a los rusos.

https://sputniknews.lat/20220907/los-embajadores-de-la-ue-aprueban-detener-el-acuerdo-de-facilitacion-de-visados-con-rusia-1130183127.html

estonia

letonia

unión europea

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, maría zajárova, visados, europa, estonia, letonia, schengen, unión europea