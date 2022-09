https://sputniknews.lat/20220908/rusia-avisa-occidente-amenaza-a-la-paz-mundial-1130247309.html

Rusia avisa: Occidente amenaza a la paz mundial

Rusia avisa: Occidente amenaza a la paz mundial

Rusia denuncia que envío de armas a Ucrania amenaza la paz mundial. Vladímir Putin responde a la idea de Ursula von der Leyen de topar precio del gas... 08.09.2022, Sputnik Mundo

2022-09-08T19:29+0000

2022-09-08T19:29+0000

2022-09-08T19:29+0000

octavo mandamiento

rusia

ucrania

turquía

eeuu

democracia

argentina

brics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/1130247135_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_2b4b8e1c2360bfe2d22238bfc020afd0.png

Rusia avisa: Occidente amenaza a la paz mundial Rusia avisa: Occidente amenaza a la paz mundial

Rusia alerta de amenaza a paz mundialEste jueves el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, anunció un nuevo paquete de ayuda de Washington a Kiev. Lo hizo en el marco de una nueva reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania integrado por más de 50 países, y que él mismo preside.Una fuente familiarizada con el caso precisó en declaraciones a The Washington Post que el nuevo paquete incluirá municiones para lanzamisiles múltiples HIMARS, vehículos, y otros equipos militares. Mientras, un alto cargo del Pentágono afirmó este miércoles que Ucrania recibió sistemas de misiles antibuque Harpoon como parte de un paquete de ayuda militar suministrado por los países occidentales.En tanto, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, avisó una vez más sobre la seriedad del problema que representan los envíos incesantes de armamentos y municiones al régimen de Kiev, por lo que propuso abordar el tema con urgencia en el Consejo de Seguridad del organismo.Exportación de grano ucraniano, una empresa que huele a estafaEl pasado 22 de julio, Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo para desbloquear la exportación de granos y fertilizantes de Ucrania. Los representantes del Gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con la ONU un memorándum para contribuir a la exportación de fertilizantes y productos agrícolas rusos a los mercados internacionales.Pero algo falló: la mayoría de los barcos cargados con productos tan demandados "se equivocó" en sus rutas y en vez de llevar el cargamento a los países de África, tomaron rumbo a puertos europeos. Según los datos de la ONU, que desempeña el papel de intermediario y tal vez de garante del cumplimiento de los compromisos asumidos por Ucrania y Turquía el 22 de julio pasado, para el 29 de agosto sólo 2 barcos con grano ucraniano llegaron a El Líbano y Sudán, países que figuran entre "los más necesitados" en recibir el producto. Mientras tanto, la mayoría de las embarcaciones descargaron sus productos de origen ucraniano en puertos europeos.EEUU cambia la política de promoción de democraciaUn artículo de The New York Times sostiene que la Administración Biden realiza un cambio en su política exterior, que se verá reflejado en su próxima Estrategia de Seguridad Nacional: pasará de la "promoción de la democracia", impulsada por Gobiernos anteriores, a la "resiliencia democrática".Argentina anuncia su pedido oficial de incorporación al grupo BRICSEn un foro sobre innovación tecnológica de los BRICS, el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, anunció que el presidente argentino, Alberto Fernández, había enviado una carta al presidente chino pidiendo la incorporación oficial de la Argentina al mencionado grupo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

ucrania

turquía

eeuu

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, turquía, eeuu, democracia, argentina, brics, аудио